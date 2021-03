Cum au salvat oamenii legii o femeie într-un caz similar celui de la Oneşti: "Am tras cu pistolul mitralieră cu cartuşe de manevră"

Un deţinut evadat din Penitenciarul Craiova a intrat într-un apartament din Bucureşti şi a luat-o ostatică pe proprietara casei.

În anul 1995 o femeie a fost sechetrată şi amenintaţă cu moasrte în apartamentul ei din Bucureşti. Agresorul era un individ evadat din Penitenciarul Craiova. Un caz oarecum similar cu cel de la Oneşti, unde la fel au fost cheate trupele de interevenţie. Spre deosebire de acum, modul de acţiune al oamenilor legii a fost exemplar. Echipele SIAS chemate să intervină rapid. Cristian Bocănilă, salvator în acest caz, a povestit cum a decurs intervenţia, după o negopciere de mai bine de o oră cu atacatorul.

"S-a dat OK-ul de intervenţie în momentul în care nici ostaticul nici atacatorul nu a mai răspuns verbal la niciun mesaj. În momentul în care nu s-a mai luat legătura în niciun fel cu ei, în secunda aia s-a făcut intervenţia. Am intrat pe geam, aveam pregătit pistolul mitralieră cu cartuşe de manevră. Nu era muniţie reală, cu muniţie de război. A fost greu. Se observă pe filmare, era la etajul 4. Am ajuns în dreptul ferestrei, l-am văzut pe individ stând în şezut lângă ostatic. Când m-a văzut, s-a ridicat şi a apucat cuţitul de lama, în intenţia de a aruncă în mine. Moment în care am început să execut foc. În momentul în care aproape să termin muniţia, colegii mei au spart", a povestit Cristian Bocănilă.

În timpul cât salvatorul trăgea cu pistolul mitralieră, echipa de interevnţie a reuşit să intre în casă şi să-l imobilizeze pe infractorul care a atacat cu cuţitul un poliţist. Salvatorul a mai spus în interviul dat unei televiziuni centrale că ar fi trebuit şi în cazul Oneşti o astfel de intervenţie, pentru salvarea muncitorilor care au murit după ce au fost înjunghiaţi de cel care i-a sechestrat.