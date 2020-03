Cum iti alegi fotograful de nunta

Ziua nuntii este unul dintre momentele speciale din viata ta. Si exact ca in viata, ziua nuntii vine si cu bune, si cu rele. Noi spunem ca important este sa iti amintesti doar de cele bune, si daca va alegeti fotograful potrivit, cu siguranta veti reusi sa va amintiti doar de cele mai bune, mai emotionante sau amuzante momente din ziua cea mare.

Alegrea unui fotograf de nunta nu este o sarcina tocmai usoara. Dupa rochia de mireasa, noi credem ca este a doua sarcina ca importanta si este crucial sa acorzi multa atentie alegerii fotografului, ce veti realiza impreuna sunt niste amintiri pe viata. Alege o persoana de incredere, profesionista si cu care sa te simti in largul tau.

Fotografie oferita de Dreamstime

Iata cateva sfaturi utile de care sa tineti seama atunci cand alegeti fotograful.

1. Cerceteaza piata

Sunt o multime de fotografi de nunta pe piata si poti sa ii gasesti usor fie cautand pe web, fie cerand recomandari de la prieteni. Asculta cu atentie ce spun prietenii, cunostintele sau familia ta despre experienta cu acel fotograf, sau sapa pe web dupa comentarii si feedback de la alti clienti. Tine minte ca ce functioneaza sau este acceptabil pentru unii nu este neaparat aplicabil si in cazul tau. Poate iti doresti un fotograf proactiv, care sa vina cu indicatii si idei, sau poate preferi unul mai putin intruziv.

De asemenea, nu te opri la primul portofoliu, oricat de minunat este. Din fericire, poti vedea online galeriile celor pe care ii iei in considerare, asa ca acorda-ti timp sa studiezi aceste portofolii si asigura-te ca incredintezi sarcina fotografierii nuntii tale persoanei al carei portofoliu ti-a placut cel mai mult.

2. Seteaza-ti obiective clare

Asta inseamna ca trebuie sa decizi foarte clar ce iti doresti, ce vrei si ce nu vrei de la fotograf sau de la fotografiile evenimentului. Nu este neobisnuit sa vezi portofolii de nunta alb negru. Unele sunt chiar foarte reusite, dar asigura-te ca asta este ceea ce vrei. Fotografiile facute color pot fi apoi procesate in alb negru, dar cele fotografiate pe film, de exemplu, daca sunt facute alb-negru de la bun inceput, nu pot fi recolorate. De aceea, este o idee buna sa vezi cu ce fel de echipament lucreaza fotograful pe care planuiesti sa il alegi, ce tehnica abordeaza, ce fel de fotografii iti poate da.

Decideti pe ce ati dori sa se concentreze, nu doar ca sa stie ce fel de echipament isi aduce, ci si pentru a avea un raspuns clar, daca va poate raspunde la cerinte. Poate vreti mai multe portrete, mai multe instantanee, mai multe poze de grup, exista fotografi care le pot face pe toate profesionist si fotografi care sunt specializati pe potrete.

3. Stabileste programul si pretul evenimentului

Este de la sine inteles ca vei discuta pretul de la bun inceput. Noi te sfatuim sa faci asta, pentru ca vei constata ca aici se termina sau incep multe colaborari pentru fotografia de nunta. Incearca sa stabilesti o suma fixa si listeaza ce anume presupune pretul respectiv: fotografierea, copiile in format digital, copii in format printat, sedinte suplimentare. Vei vedea ca unii fotografi iti vor da o suta de imagini in format digital pentru un pret, in timp ce altii iti vor cere alt pret, dar vor oferi cinci sute de poze in format digital, copii printate si, rareori, chiar si un album. Este important sa decizi in acest moment si daca exista o sedinta de 'trash the dress' inclusa, sau daca va doriti o astfel de sedinta ulterioara nuntii. Nu va ganditi ca cinci sute de imagini si copii printate sunt cea mai buna afacere. Intotdeauna puneti in balanta calitatea portofoliului cu pretul si veti vedea ca uneori mai putin este, de fapt, mai mult, cel putin din punct de vedere calitativ.

Stabiliti ora la care trebuie sa vina si sa plece, spuneti-i daca doriti poze inainte de machiaj, dupa machiaj, din timpul pregatirilor sau strict de pe perioada evenimentului. Tineti cont ca pretul variaza si in functie de perioada pentru care solicitati serviciile.

Acum este si momentul sa discutati nu doar bugetul/pretul, ci si atributiile fotografului si programul. Discutati cand isi poate lua pauze, daca exista o gustare, sau trebuie sa isi aduca pachet, daca ii asigurati transportul. Nu este nicio rusine sa ii explicati ca nu ii puteti asigura un meniu extra, si este la latitudinea dumneavoastra daca doriti sa oferiti o gustare extra. Important este sa stabiliti aceste detalii dinainte, pentru a evita surprizele neplacute.

4. Atentie la detalii

Spuneti-i fotografului daca mai aveti si alti fotografi sau persoane care inregistreaza video evenimentul, sa nu isi incruciseze echipamentele sau ideile de poza de familie perfecta. Daca aveti prieteni pasionati de fotografie si despre care banuiti ca se vor lasa purtati de val si din postura de invitati, avertizati-l pe cel angajat sa faca asta, ca vor fi interferente. Eventual, spuneti-i cum sa abordeze problema, daca doriti sa decida el parcursul fotografic, sau sa permita prietenilor sa se desfasoare in voie. Este foarte important pentru un profesionist sa stie foarte bine mediul in care va lucra si intemperiile cu care se poate confrunta.

Dati-i cat mai multe detalii despre locatie, despre decor, despre elementele surpriza si despre momentele cand se vor desfasura ceremonia religioasa, petrecerea etc. Puteti primi sugestii folositoare, si fotograful se poate decide cum sa abordeze sedinta, daca este pe timpul zilei, seara, afara, inauntru, daca aveti glob de discoteca sau lasere etc.

5. Nota de final

O discutie este de obicei suficienta pentru a decide daca fotograful respectiv este persoana cu care vreti sa lucrati. Noi va recomandam sa punctati cat mai multe dintre asteptarile si cerintele dumneavoastra, tocmai pentru ca ambele parti sa decida informat si asumat daca sunt potriviti unul pentru celalalt.

La final, decideti cat timp este necesar pentru a intra in posesia intantaneelor de la eveniment. Stim ca ati vrea imediat dupa eveniment, dar tineti cont de faptul ca post-procesarea poate dura cateva saptamani. Stabiliti care este exact aceasta perioada si ce anume veti primi la final, imaginile digitale, albume, printuri, tablouri, lamurind astfel care sunt asteptarile de final.

Mult succes si sa aveti o nunta de vis.