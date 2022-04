Cum lovește inflația in tarile dezvoltate ale UE: Cheltuielile cresc cu peste 2000 de euro. Cea mai mare scadere a puterii de cumparare!

Uniunea Națională a Consumatorilor din Italia a făcut un calcul: gospodăriile cu un singur copil își vor vedea cheltuielile anuale crescând cu 2.159 de euro.

Conform previziunilor, la sfârșitul anului 2022 un cuplu cu doi copii va fi cheltuit cu 2.303 de euro mai mult decât în ​​2021. Intrând în mai multe detalii, familiile cu doi copii vor cheltui în medie mai mult cu 1.052 de euro pentru energie electrică, gaze și apă, 594 euro pentru transport, si 434 pentru cumpărături la supermarket. În special familiile cu mai mult de 3 copii și cuplurile sub 35 de ani care încă își construiesc propria familie și nu au încă copii își vor vedea puterea de cumpărare în scădere. Gospodăriile mai mari pot avea, de asemenea, o factură suplimentară de 2.577 euro, 475 euro numai pentru alimente, 635 euro pentru transport și 1.248 euro pentru cheltuieli legate de locuință.

Pentru cuplurile fără copii, creșterea medie a costurilor la sfârșitul anului va fi de 2.360 de euro. Cu o creștere a cheltuielilor gospodăriei similară cu cea a familiilor numeroase, de 1.247 de euro. Pentru transport ar putea fi nevoie în medie cu 589 de euro mai mult decât în ​​2021. Impactul inflației asupra cuplurilor sub 35 de ani va fi mai limitat în ceea ce privește coșul de cumpărături, care va suferi o creștere de 258 de euro, cea mai mică cifră în ceea ce privește nucleele compuse din mai mult de o persoană. Dar există costuri suplimentare pentru restaurante și hoteluri, pentru care se estimează că ar putea fi nevoie de un plus de 117 euro într-un an, în jur de 60 euro de persoană.

Familiile cu un singur copil trebuie să se aștepte la o creștere a cheltuielilor anuale de 2.159 euro. În acest caz, pentru achitarea facturilor, este necesar să se ia în considerare cu 1.055 de euro mai mult decât anul trecut, în timp ce cheltuielile cu combustibilul și deplasarea vor trebui percepute cu încă 517 euro. În acest caz, 391 de euro vor fi cheltuiți pe alimente și băuturi. Celibatarii între 35 si 64 de ani vor avea o lovitura totală de 1.546 de euro in plus. Costurile cu locuința vor fi cea mai mare cheltuială, cu o creștere de 908 euro. Transportul și cumpărăturile la supermarket vor crește cu 296, respectiv 209 euro.

În general, facturile vor crește cu 28,3% în total, iar aceasta este cea mai vizibilă creștere a cheltuielilor. Pe locul doi se află transportul, inclusiv achiziționarea de vehicule, combustibil, întreținere și sharing, cu o inflație anuală de 11%. Costurile cu alimentele sunt mai puțin îngrijorătoare: creșterile așteptate vor fi de 5,8%. Pentru alte servicii precum restaurante și hoteluri, va exista o creștere de 4,7%.

Spanioli vor avea de suferit cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare în 40 de ani

Devalorizarea salariilor în Spania: Până acum, în 2022, salariile au crescut de patru ori mai puțin decât prețurile. Salariații spanioli vor avea de suferit cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare din aproape 40 de ani. Cu prețurile de consum care vor rămâne cu 10% peste nivelurile înregistrate anul trecut cel puțin până în iulie și cu salariile care cresc într-un ritm de melc, puterea de cumpărare a spaniolilor va fi puternic redusă. Dacă previziunile Băncii Spaniei se vor îndeplini - care estimează că 2022 se va închide cu o inflație medie de 7,6% - și, în plus, salariile cresc sub 4% în acest an (în prezent cresc în medie cu 2,4%), salariații spanioli vor avea de suferit cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare din aproape 40 de ani.

Inflatie si produse scumpe odata cufacturile la combustibili care explodează în Germania

Populația din Germania se va confrunta cu noi creșteri de prețuri la energie: electricitatea și gazul devin și mai scumpe în Germania, scrie Ziarul Românesc din Germania. Pentru lunile aprilie, mai și iunie, furnizorii de bază, în a căror zonă se află 13 milioane de gospodării, au anunțat 166 de creșteri de preț la energie electrică - în medie, tarifele la energie electrică vor crește cu 19,5 la sută. În medie, tarifele la gaze vor crește cu 42,3 la sută.

Potrivit calculelor Verivox, prețurile la electricitate în Germania au crescut cu aproximativ jumătate în decurs de un an. Dacă o gospodărie cu un consum anual de 4.000 de kilowați oră a plătit 1.171 de euro pe an pentru curent, acum este de 1.737 de euro. Prețurile medii anuale sunt brute, adică includ TVA. În cazul gazelor, curba prețurilor a indicat și mai clar în sus: dacă o familie exemplară cu un consum de gaz de 20.000 de kilowați oră a trebuit să cheltuiască 1.184 de euro pe an în aprilie 2021, în prezent este de 2.787 de euro - adică o creștere de 135 la sută.