Cum poți plăti RCA la aproape jumătate de preț dacă locuiești în București sau Ilfov

Șoferii din capitală și județul Ilfov, care în bună parte funcționează ca un „cartier dormitor" al Bucureștiului, plătesc pentru un RCA cu mult mai mult decât locuitorii altor zone. Tariful de referință este un indicator orientativ, care nu reflectă prețurile efective de vânzare, dar al cărui trend relevă, totuși, realitățile din piață.

București are o populație oficială de sub 1,9 milioane de locuitori, potrivit ultimului recensământ. Cam tot acolo se ridică și numărul automobilelor înmatriculate în capitala României, însă volumul de mașini care merg zilnic în oraș este cu mult mai mare și, oricum, în realitate, o bună parte dintre bucureșteni sunt, de fapt, oameni veniți din alte județe, notează economica.net.

O schimbare aprobată de ASF, care vine doar să alinieze reglemenatarea la realitățile din piața asigurărilor, scoate la suprafață că toți acești șoferi, plus încă cele câteva sute de mii înregistrați în Ilfov, care, în realitate, conduc tot în București, plătesc pentru un RCA dublu față de locuitorii celorlalte zone ale țării.

Legarea tarifelor de referință de zona în care este înregistrată mașina vine firesc în condițiile în care firmele de asigurare iau deja în calcul criteriul teritorial de cel puțin doi ani și jumătate.

Simplu spus, prețul RCA depinde de zona în care conduci, mai precis de frecvența și severitatea daunelor din respectiva zonă. Cum în București frecvența daunelor este una dintre cele mai mari nu din România, ci din Europa, riscul este mai mare, deci și prețurile sunt mai mari.

Faptul că ASF a decis să facă această modificare și în tariful de referință, care are un rol orientativ, ne dă ocazia să vedem cât de mare este diferența de preț între RCA plătit de un șofer din București sau Ilfov și restul țării.

Menți0năm că în cele două regiuni sunt înmatriculate 1,5 milioane de autovehicule, adică circa 15-20% din totalul național.

Concret, ultimele date ASF arată, de exemplu, că un tânăr de sub 30 de ani, din București are un tarif de referință de 3.260 de lei dacă conduce o mașină cu puterea sub 50 Kw și 4.355 de lei dacă conduce o mașină de peste 300 kw, acestea fiind extremele în ceea ce privește puterea.

În același timp, un tânăr cu aceeași vârstă din orice altă zonă se raportează la tarife între 1.884 și 3.137 de lei. Altfel spus, la nivel de tarif minim vorbim de o diferență aproape de simplu la dublu.

Pe o categorie mai amplă de șoferi, cea între 41 și 50 de ani, avem tarife între 1.748 și aproape 3.000 de lei în București și Ilfov și între 1.036 și sub 1.800 de lei în restul județelor.

În condițiile în care mare parte din șoferii care conduc în București provin din alte județe, înmatricularea mașinii în județul de unde provin îi poate scuti de o cheltuială importantă, pe sistemul nu foarte moral, dar legal și folosit la scară destul de largă în perioada în care românii își înmatriculau mașinile în Bulgaria pentru a evita taxarea mare din România.

Tarifele de referință RCA vor fi majorate pentru toți șoferii din România, creșterea medie față de luna iulie fiind de 9,8%, reiese din datele analizate de Profit.ro.

În cazul persoanelor cu vârsta de peste 60 ani și motoare cu peste 300 kW, tariful de referință urcă și cu 30,8%, de la 3.139 de lei la 4.107 lei. Tarifele de referință RCA vor fi majorate pentru toți șoferii din România, creșterea medie față de luna iulie fiind de 9,8%.

Noile tarife de referință RCA au fost calculate de către firma de audit KPMG, în urma unui contract de achiziție demarat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), având la bază date istorice din ultimii 5 ani anteriori datei de 31 decembrie 2023.