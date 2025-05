Cum s-a intamplat tragedia în care fosta jurnalistă de la Realitatea și România TV și-a aruncat fetița de la etajul 5 apoi s-a aruncat și ea

Un eveniment cutremurător a avut loc în urmă cu două seri în Sectorul 2 al Capitalei. O femeie de 37 de ani, aflată într-o stare profundă de tulburare emoțională, și-a aruncat fiica în vârstă de doar șapte ani de la etajul cinci al blocului în care locuiau. La scurt timp după acest gest, femeia s-a aruncat și ea în gol.

Ambele au supraviețuit, în mod miraculos, după ce au căzut pe mai multe mașini parcate, care au atenuat impactul. Totuși, copila a fost apoi găsită pe asfalt, în stare critică, și transportată de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde este în continuare internată. Inițial, zgomotul puternic al impactului a fost confundat de vecini cu un accident rutier. Când s-au uitat pe fereastră, au văzut-o pe femeie căzând. Cei care au asistat la scenă au povestit că, înainte de a se arunca, aceasta și-ar fi aruncat fetița.

Martorii au fost șocați de cele întâmplate. Unul dintre ei a declarat: „A aruncat fetița de pe geam și după aia s-a aruncat ea, am văzut eu cu ochii mei." Un altul a relatat scena tulburătoare: „Am auzit un foșnet, un țipăt și apoi o pocnitură. Am văzut-o cum cade. Am fugit la ea și apoi cineva de la geam ne-a spus că e și copilul acolo. Când am ajuns, fetița încă respira." Cel mai șocant moment a fost cel în care femeia, deși grav rănită, era încă conștientă. Întrebată ce s-a întâmplat, aceasta a răspuns: „Așa am considerat noi două că e mai bine", potrivit mărturiei unuia dintre cei prezenți la fața locului.

Potrivit apropiaților, femeia, fostă jurnalistă, se confrunta de mai mult timp cu o depresie severă. Se afla și într-un proces de custodie, iar presiunea psihologică ar fi fost, potrivit acestora, tot mai greu de gestionat. Soțul ei a confirmat că mergea la terapie de mai bine de un an, la recomandarea lui, după mai multe episoade în care amenințase că își va lua viața. În ziua incidentului, bărbatul trimisese un prieten să le viziteze. Femeia l-ar fi rugat să coboare să cumpere apă și pâine, iar în minutele care au urmat s-a produs tragedia.

Medicii psihiatri consideră că este posibil ca femeia să fi acționat într-un episod de depresie psihotică, o stare în care realitatea este percepută distorsionat și în care deciziile pot deveni extrem de periculoase. Femeia a fost transportată la Spitalul Floreasca, unde a fost operată de urgență. În prezent este conștientă, însă va putea fi audiată abia după ce starea ei de sănătate se stabilizează. Între timp, autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.