Cum să porți hanorace bărbați cu stil: transformă această piesă de bază într-una principală

Dacă îți deschizi garderoba acum, probabil că vei găsi hanoracul tău preferat, cel care are deja forma corpului tău, arată puțin uzat și este cel mai confortabil dintre toate hainele tale. Probabil că v-ați întrebat deja dacă acel hanorac pe care îl iubiți atât de mult ar trebui purtat doar acasă, la sală sau în situații casual.

Nu este, dar tot trebuie să știi cum să porți corect hanorace bărbați. Hanoracul cu glugă este una dintre acele piese de îmbrăcăminte de bază care nu se demodează niciodată (mai ales în versiunile sale clasice, fără prea multe imprimeuri sau culori). Credeți sau nu, își are originile în Europa medievală (călugării din secolul al XII-lea purtau haine cu glugă) și a devenit un clasic al modei atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Se presupune că firma Champion, fondată în 1919, a fost cea care a creat primele hanorace barbati cu glugă în anii 1930 pentru ca muncitorii să se încălzească în iernile newyorkeze și, în cele din urmă, l-a inclus într-o trusă sportivă oferită armatei americane pentru ca soldații să o poarte în timpul antrenamentelor. În 1976, filmul Rocky, cu Sylvester Stallone, a transformat hanoracul într-o piesă principală, prin scena în care, după un antrenament brutal, personajul principal reușește în cele din urmă să urce scările în fugă, purtând un hanorac gri. Scena a fost imitată de nenumărate ori, iar hanoracul a devenit un element de bază.

Din 2020, am fost nevoiți să petrecem luni întregi acasă: persoana obișnuită a lăsat deoparte costumele și cravatele și le-a schimbat cu pantaloni Nike, hanorace și tricouri, care, fără îndoială, vor continua să fie tendința în anii următori. Cum să-ți asortezi hanoracul? Nu trebuie să fiți un om de știință pentru a găsi un răspuns la această întrebare, dar trebuie să fiți dispus să ieșiți din zona de confort. Hanoracul cu glugă poate fi cea mai versatilă piesă din garderoba ta (cu condiția să ai hanoracele potrivite), dar dacă vrei cu adevărat să arăți bine, există câteva lucruri de care trebuie să ții cont.

Joacă-te cu straturile

Un hanorac în sine nu este cel mai revoluționar lucru din lume, dar poți crea un look interesant prin adăugarea de straturi. Pentru a face acest lucru, trebuie să alegi ceva care să nu fie prea mare și să fie bine căptușit, finalizând look-ul cu un bomber, o jachetă militară, o jachetă de motociclist sau chiar o jachetă din denim, în funcție de aspectul pe care vrei să-l obții. Un hanorac cu glugă poate fi asortat cu pantaloni mai formali, sau chinos, și un palton clasic, dar și cu pantaloni Nike.

Acordați atenție culorilor și printului

Hanoracele vă permit să fiți foarte creativi, puteți alege culori sau imprimeuri diferite pentru un look mai interesant, dar trebuie să țineți cont de ocazie. David Beckham, de exemplu, a purtat un hanorac cu glugă imprimată la un meci din NBA. Dacă ocazia nu este atât de casual, poți purta o culoare închisă solidă (gri, negru, navy), dar poți opta pentru tonuri mai deschise sau imprimeuri îndrăznețe pentru ocazii mai casual, de la o întâlnire la o ieșire în oraș cu prietenii. Poartă-l cu o pereche de blugi negri sau o pereche de pantaloni Nike și vei arăta stilat, dar și confortabil.

Poți purta un hanorac la birou?

Depinde de tipul de birou în care lucrați, dar este perfect în regulă să purtați un hanorac cu glugă dacă codul o permite. Pentru un look mai elegant, este esențial să îl asortezi cu pantaloni mai formali. De asemenea, puteți purta hanoracul sub o haină. Pe de altă parte, ar fi mai bine să optezi pentru un hanorac fără glugă, pentru un look mai preppy, care pare mai puțin casual. Dacă locul tău de muncă este mai casual, poți chiar să optezi pentru o pereche de pantaloni Nike imprimați și niște pantofi sport cool.