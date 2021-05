Cum sa inveti mai usor pentru permis? Trucuri pe care le poti pune in practica

Daca iti doresti sa conduci pe drumurile publice din Romania si din lume este obligatoriu sa treci printr-o serie de pasi:

Sa urmezi o scoala de soferi cu lectii teoretice si practice;

Sa treci o proba psihologica si una medicala;

Sa achiti taxele de examinare;

Sa sustii un examen teoretic si unul practic.

Dintre toti acesti pasi, cel mai dificil se dovedeste a fi examenul teoretic. Conform statisticilor, peste 65% dintre cei care sustin pentru prima data acest examen nu il promoveaza, in ciuda faptului ca exista o multime de carti de legislatie rutiera foarte bine scrise, foarte multe aplicatii prin care pot fi rezolvate teste si o multime de scoli de soferi cu instructori buni;

Marea greseala a celor care nu promoveaza este faptul ca nu invata.

Daca vrei sa promovezi cel mai important lucru este sa inveti. Pentru a putea retine cat mai mult si a te asigura ca examenul este promovat din prima este bine sa retii cateva trucuri.

1. Citeste noul cod rutier. Exista o multime de variante ale legislatiei rutiere si in cea mai mare parte, sunt la fel. Totusi, in fiecare an apar tot felul de noutati care pot da peste cap anumite cunostinte. Sansele sa primesti mai mult de o intrebare care implica informatii din cele mai recente modificari sunt minime, insa este bine sa fii mereu la curent cu tot ceea ce este nou.

2. Citeste cu atentie legislatia! Citeste cu foarte mare atentie legislatia si incearca sa o intelegi. Este foarte important ca inainte de a incepe sa rezolvi chestionare auto sa citesti legislatia rutiera, deoarece va pune bazele cunostintelor pe care trebuie sa le ai.

3. Pune intrebari. Daca exista lucruri pe care nu le intelegi in legislatie, pune cat mai multe intrebari. Intreaba-ti instructorul, intreaba-ti profesorul de legislatie, intreaba pe forumuri de profil si intreaba persoanele din famile care au deja permis de conducere de multa vreme.

4. Ia cat mai multe lectii de condus. In principiu, pentru a putea sustine examenul trebuie sa iei 30 de ore de condus. Acestea pot fi luate in 15 sedinte a cate 2 ore sau in 30 de sedinte. Este recomandat sa alegi varianta celor 30 de sedinte, deoarece in felul acesta poti avea mai multe experiente diverse ( ploaie, vant, aglomeratie, etc ). Daca dupa cele 30 de sedinte nu te simti stapan pe volan, este bine sa soliciti alte cateva;

5. Rezolva chestionare zilnic. Dupa ce ai citit legislatia rutiera este bine sa incepi sa rezolvi din ce in ce mai multe chestionare. Din fericire, ai la dispozitie o multime de instrumente in acest sens. Poti gasi numeroase carti de chestionare in librarii si de asemenea, poti gasi site-uri unde poti rezolva chestionare in conditii similare cu cele de la examen.

6. Nu te opri din rezolvat chestionare pana in momentul in care reusesti sa promovezi 10 consecutiv. Este bine chiar sa mergi mai departe si sa incerci sa obtii punctajul maxim la toate cele 10.

7. Evita sa ingrasi porcul in ajun! In ultima zi inainte de examen trebuie sa te relaxezi. Daca ai reusit de-a lungul unei luni intregi sa rezolvi in fiecare zi chestionare, sa citesti legislatia si sa conduci de cat mai multe ori, nu vei avea probleme la examen.

In timpul examenului trebuie doar sa acorzi atentie fiecarei intrebari, sa gandesti logic si sa nu te grabesti. Timpul de examinare este suficient iar intrebarile sunt, de regula, destul de usoare incat sa iti permita sa iei din prima.

Daca nu ai luat examenul auto din prima nu este nicio problema: intotdeauna exista o a doua, o a treia sau chiar si o a patra sansa. De fapt, timp de 12 luni dupa scoala poti sa sustii de mai multe ori examenul, pana in momentul in care reusesti sa il promovezi.