Cum se va produce sfârșitul lumii pe Pământ: Experții au anunțat scenariile posibile

V-ați întrebat vreodată cum ar putea fi distrusă toată omenirea de pe Pământ? Dincolo de teoriile conspirațiilor, există însă și scenarii realiste, care țin cont de cercetările oamenilor de știință. Astfel, experții au oferit mai multe scenarii posibile ale sfârșitului lumii, precum impactul unui asteroid, erupția bruscă a unui supervulcan sau un cataclism devastator.

Recent, un raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice al ONU trăgea un semnal de alarmă pentru omenire, avertizând că este "cod roșu pentru umanitate", care trebuie să acționeze rapid, dacă nu vor ca planeta noastră să intre în colaps, potrivit Mirror.

Dar ce dezastre ar putea aduce Apocalipsa pe Pământ? Vă prezentăm mai jos, unele scenarii posibile.

Găurile negre

Unul dintre scenariile posibile îl reprezintă găurile negre supermasive. Galaxia noastră este plină de găuri negre, corpuri care se formează atunci când stele gigantice intră în colaps și explodează și ale căror gravitație este atât de puternică astfel încât înghit totul, chiar și lumina.

Oamenii de știință de la Universitatea Durham din Marea Britanie au descoperit anterior cinci găuri negre supermasive neidentificate, de miliarde de ori mai mari decât Soarele nostru, provocând temeri că una dintre ele s-ar putea apropia de Pământ, mai repede decât se anticipase.

O astfel de gaură neagră nu ar trebuie să înghită Pământul, la propriu. O simplă trecere prin apropierea planetei noastre ar putea scoate Terra din Sistemul Solar și ne-ar trimite în adâncurile universului.

Un asteroid

O altă ipoteză posibilă privind sfârșitul lumii este impactul unui asteroid cu Pământul. Acesta ar putea distruge civilizația umană, așa cum s-a întâmplat cu dispariția dinozaurilor, în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani. Atunci, un asteroid cu o lățime de 9 kilometri a izbit Pământul în peninsula Yucatan din Mexic.

Vulcan

Un alt scenariu care poate duce la sfârșitul lumii este cel al erupției unui supervulcan de pe glob. Extincția permian-triasică, cel mai mare eveniment de dispariție din toate timpurile s-a petrecut acum 252 de milioane de ani, când 95% din speciile de pe Pământ au dispărut.

Dezastrul s-a produs în urma celei mai mari erupții cunsocută în istorie, din Siberia, de astăzi. Azi, unul dintre marile pericole se numește vulcanul Yellowstone din Statele Unite, care a erupt ultima dată în urmă cu 640.000 de ani.

Dacă acesta ar erupe, efectele pe termen lung ar fi devastatoare pe Pământ. Soarele ar fi blocat de cenușă, temperaturile ar scădea cu 21 de grade Celsius, ploaia ar fi acidă, iar omenirea ar fi distrusă.

Explozii de raze gamma

Exploziile de raze gamma sunt niște flash-uri de lumină cauzate de fuziunea dintre două stele în colaps, fiind cele mai puternice explozii de energie din univers. Ele pot avea de până la 10 miliarde de ori mai multă energie decât Soarele.

Dacă un astfel de eveniment s-ar produce în apropierea Pământului, fulgerul intens de raze gamma care ar ilumina Pământul timp de zece secunde ar "prăji" atmosfera planetei noastre și ar distruge stratul de ozon, provocând o extincție în masă.