Cutremur insemnat sambata dimineata, in Romania. S-a resimtit si in Bucuresti

Ultimul cutremur din aceasta dimineata s-a produs sambata in judetul Prahova, la ora 6:38. Asta dupa ce cu trei ore inainteavusese loc altul, in judetul Buzau. Seismul s-a resimtit si in Bucuresti.

Potrivit Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs joi in judetul Prahova, la ora 6.38, si a avut o magnitudine de 2,1 grade pe Scara Richter. S-a produs la adancimea de 11 kilometri, in apropierea oraselor Campina (10 km), Baicoi (13 km), Slanic (16 km), Breaza de Jos (16 km) si Plopeni(19 km).

Cu doar trei ore inainte, un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc in judetul Buzau, la adancimea de 110 kilometri. Cel mai puternic cutremur inregistrate in acest an, cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter, s-a produs in 9 ianuarie, in zona seismica Vrancea.

„Daca avem in vedere ca ultimele cutremure de peste 4 grade au fost in iunie, deci a fost o activitate mai scazuta in ultimul timp, iar acum a urmat acest cutremur de 4,4, care este un seism moderat si, care apare destul de frecvent, o data pe luna, deci, nu este neobisnuit. In mod normal, nu prea se resimt aceste cutremure, a fost la limita la care se poate simti, este posibil sa se se fi simtit in partea din Campia Romana", a declarat Mirecea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.