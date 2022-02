DABSTORE.ro raportează pentru 2021 o cifră de afaceri de peste 1,4 milioane de euro

Anul 2021 a însemnat vânzări record pentru DABSTORE.ro, unul dintre cele mai noi magazine online lansate în România. Pentru prima dată de la înființare, DAB MSP, compania care deține magazinul online, raportează o cifră de afaceri netă de peste 1,4 milioane de euro.

Deși anul 2020 a fost la rândul sau un record al vânzărilor online datorită debutului pandemiei de COVID-19, compania înregistrând o cifră de afaceri de 1,3 milioane de euro, în 2021 trendul vânzărilor a fost în continuare ascendent.

În 2021 din depozitul DABSTORE au fost livrate comenzi online către peste 20.000 de clienți din toată România, în creștere cu 7,7% față de 2020. Cea mai mare creștere înregistrată a fost pe segmentul de produse Apple unde vânzările noilor iPhone, iPad și MacBook au depășit toate așteptările companiei. Dacă în 2020 vânzările produselor Apple au reprezentat în jur de 15-20% din cifra de afaceri, la finalul anului 2021 acestea au atins și chiar depășit 40%.



Pe lângă arhicunoscutele deja produse ale Apple, DABSTORE are în portofoliu peste 30.000 de produse IT&C disponibile pentru livrare în 24h oriunde în România.



"Deși în 2018 când am lansat magazinul online ne doream să concurăm cu marii retaileri din România prin comercializarea de electrocasnice și televizoare, în 2021 ne-am dat seama că am plecat pe un drum foarte aglomerat și cu multe probleme de logistică. Am șters rapid cu buretele tot ceea ce ne-am propus la început și am decis să mergem în direcția care a făcut din DAB MSP o companie apreciată de clienți premium chiar din 2008: IT-ul cu accent pe Apple, Sistemele de Securitate Fizică și Soluțiile Smart Home", explică Bogdan Dragomir, CEO DABSTORE.



Investiții de 100.000 de euro în automatizări, logistică și în infrastructura IT

Compania a investit peste 100.000 de euro în ultimii 2 ani în automatizarea proceselor de business din logistică și în infrastructura IT. La prima vedere suma investită în tehnologie nu pare exagerată însă DABSTORE implementează peste 70% dintre soluții cu propria echipă de ingineri IT. Compania lucrează cu un singur furnizor extern în IT, pentru dezvoltarea software-ului de eCommerce.

Stocuri sincronizate în timp real cu depozitul și termen de livrare corect



DABSTORE.ro este unul dintre puținele magazine online din România care afișează stocul produselor din depozitul propriu și al furnizorilor în timp real. Având o sincronizare la minut între toate gestiunile, inclusiv ale furnizorilor, utilizatorul poate comanda doar produsele disponibile 100%. Compania pune foarte mare accent pe satisfacția clientului din online.



Ținta DABSTORE în 2022: Dezvoltarea automatizărilor și creșterea cu 50% a cifrei de afaceri față de 2021

Despre DAB MSP, compania din spatele DABSTORE.ro

Fondată în 2008 în Ploiești cu capital 100% românesc, DAB MSP este o companie care timp de 10 ani a activat exclusiv în domeniul IT. Din 2008 până în 2018 a fost doar furnizor de servicii IT premium pentru companii iar din 2018 a lansat propriul magazin online pentru pasionații de tehnologie, DABSTORE.



Contact Marketing & Presă:

Bogdan Dragomir

CEO, DABSTORE & DAB MSP ROMANIA

E-mail: [email protected]

Telefon: +4 021 9792