Imbatranesti ca la concurs prin obiceiuri zilnice care cresc, în tăcere, nivelul de cortizol, hormonul stresului. Plus ca si ingrasă excesiv

Cortizolul este cunoscut ca fiind un hormon steroid care este adesea numit „hormonul stresului" și este produs de glandele suprarenale. excesul de cortizol poate declansa multe boli, dar mai ales conduce la o imbatranire rapida.

Se știe că este un hormon excepțional care joacă un rol vital în ajutorarea și reglarea diferitelor funcții corporale care includ unele funcții majore care sunt legate de metabolism, tensiunea arterială și ciclurile somn-veghe. Deși este esențial pentru a răspunde la stres, acesta are și alte roluri importante în organism.

Cortizolul este cunoscut ca fiind un hormon al stresului care este eliberat ca răspuns, ceea ce ajută organismul să mobilizeze energie și resurse pentru a face față amenințării percepute. De asemenea, ajută la reglarea modului în care organismul utilizează glucoza, care este zahărul pentru energie, și influențează metabolismul proteinelor și grăsimilor, controlând în același timp inflamația, care este un răspuns natural al organismului la leziuni sau infecții, și joacă chiar un rol în reglarea tensiunii arteriale, potrivit The Health Site.

În timp ce cortizolul, adesea numit „hormonul stresului", este vital pentru reglarea diferitelor funcții corporale, creșterea excesivă sau prelungită poate duce la o serie de consecințe negative asupra sănătății. Aceste obiceiuri zilnice pot sfârși prin a crește nivelul cortizolului în corpul dumneavoastră.

Stresul cronic

Stresul poate sfârși prin a declanșa cortizolul într-un mod negativ, deoarece s-a constatat că orice stres legat de muncă, problemele legate de relații, grijile financiare și problemele de sănătate pot contribui la niveluri ridicate susținute de cortizol, care pot avea un impact negativ asupra corpului și minții.

Obiceiuri proaste de somn

Dacă nu v-ați respectat obiceiurile de somn sau programul, atunci alarmați-vă și reveniți la normal, deoarece se știe că tiparele de somn neregulate și lipsa somnului pot ajunge să perturbe producția de cortizol, ceea ce face extrem de dificilă reglarea stresului de către organismul dumneavoastră.

Dieta nesănătoasă

Aveți grijă și fiți atenți la ceea ce mâncați și cum mâncați, deoarece a fost notat și văzut că persoanele care ajung să consume cantități excesive de zahăr, alimente procesate și chiar cofeină au arătat că pot duce la vârfuri de cortizol și dezechilibre hormonale care ajung să aibă un impact negativ asupra organismului.

Exersarea excesivă

Dacă sunteți un obsedat de fitness a cărui viață se învârte în jurul sălii de sport și nu o puteți părăsi înainte de a face antrenamente excesive, atunci alarmați-vă. Deși exercițiile fizice sunt, în general, extrem de benefice pentru organism, dar antrenamentele excesiv de intense pot determina creșterea nivelului de cortizol, iar acest lucru poate afecta organismul.

Cofeină sau alcool în exces

Majoritatea oamenilor au obiceiuri care reflectă faptul că viața lor se bazează pe cofeină și alcool, dar acestea sunt extrem de dăunătoare, deoarece atunci când aceste substanțe pot ajunge să afecteze nivelurile de cortizol și să perturbe răspunsul natural la stres al organismului.

Vorbirea negativă despre sine

Gândește-te doar la lucruri bune despre tine, deoarece dacă rămâi negativist cu privire la cine ești și la ceea ce ești sau ajungi să te implici în discuții negative cu tine însuți, atunci se poate ajunge la crearea unui mediu intern stresant, care poate duce la creșterea producției de cortizol.

În concluzie, este important să înțelegem legătura dintre obiceiurile zilnice și nivelul de cortizol, deoarece aceasta este esențială pentru menținerea bunăstării fizice și mentale. Recunoscând impactul unor alegeri aparent minore, precum obiceiurile de somn, consumul de cofeină și utilizarea dispozitivelor digitale, persoanele pot lua măsuri proactive pentru a reduce stresul și a promova un echilibru hormonal mai sănătos.

Punerea în aplicare a anumitor ajustări ale stilului de viață, cum ar fi prioritizarea somnului, practicarea respirației conștiente și gestionarea timpului petrecut în fața ecranului, poate duce la reducerea semnificativă a vârfurilor de cortizol și la promovarea unui răspuns mai rezistent la stres, ceea ce contribuie în cele din urmă la un sentiment mai mare de calm și sănătate generală