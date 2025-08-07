Imbatranesti ca la concurs prin obiceiuri zilnice care cresc, în tăcere, nivelul de cortizol, hormonul stresului. Plus ca si ingrasă excesiv
Postat la: 07.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cortizolul este cunoscut ca fiind un hormon steroid care este adesea numit „hormonul stresului" și este produs de glandele suprarenale. excesul de cortizol poate declansa multe boli, dar mai ales conduce la o imbatranire rapida.
Se știe că este un hormon excepțional care joacă un rol vital în ajutorarea și reglarea diferitelor funcții corporale care includ unele funcții majore care sunt legate de metabolism, tensiunea arterială și ciclurile somn-veghe. Deși este esențial pentru a răspunde la stres, acesta are și alte roluri importante în organism.
Cortizolul este cunoscut ca fiind un hormon al stresului care este eliberat ca răspuns, ceea ce ajută organismul să mobilizeze energie și resurse pentru a face față amenințării percepute. De asemenea, ajută la reglarea modului în care organismul utilizează glucoza, care este zahărul pentru energie, și influențează metabolismul proteinelor și grăsimilor, controlând în același timp inflamația, care este un răspuns natural al organismului la leziuni sau infecții, și joacă chiar un rol în reglarea tensiunii arteriale, potrivit The Health Site.
În timp ce cortizolul, adesea numit „hormonul stresului", este vital pentru reglarea diferitelor funcții corporale, creșterea excesivă sau prelungită poate duce la o serie de consecințe negative asupra sănătății. Aceste obiceiuri zilnice pot sfârși prin a crește nivelul cortizolului în corpul dumneavoastră.
Stresul cronic
Stresul poate sfârși prin a declanșa cortizolul într-un mod negativ, deoarece s-a constatat că orice stres legat de muncă, problemele legate de relații, grijile financiare și problemele de sănătate pot contribui la niveluri ridicate susținute de cortizol, care pot avea un impact negativ asupra corpului și minții.
Obiceiuri proaste de somn
Dacă nu v-ați respectat obiceiurile de somn sau programul, atunci alarmați-vă și reveniți la normal, deoarece se știe că tiparele de somn neregulate și lipsa somnului pot ajunge să perturbe producția de cortizol, ceea ce face extrem de dificilă reglarea stresului de către organismul dumneavoastră.
Dieta nesănătoasă
Aveți grijă și fiți atenți la ceea ce mâncați și cum mâncați, deoarece a fost notat și văzut că persoanele care ajung să consume cantități excesive de zahăr, alimente procesate și chiar cofeină au arătat că pot duce la vârfuri de cortizol și dezechilibre hormonale care ajung să aibă un impact negativ asupra organismului.
Exersarea excesivă
Dacă sunteți un obsedat de fitness a cărui viață se învârte în jurul sălii de sport și nu o puteți părăsi înainte de a face antrenamente excesive, atunci alarmați-vă. Deși exercițiile fizice sunt, în general, extrem de benefice pentru organism, dar antrenamentele excesiv de intense pot determina creșterea nivelului de cortizol, iar acest lucru poate afecta organismul.
Cofeină sau alcool în exces
Majoritatea oamenilor au obiceiuri care reflectă faptul că viața lor se bazează pe cofeină și alcool, dar acestea sunt extrem de dăunătoare, deoarece atunci când aceste substanțe pot ajunge să afecteze nivelurile de cortizol și să perturbe răspunsul natural la stres al organismului.
Vorbirea negativă despre sine
Gândește-te doar la lucruri bune despre tine, deoarece dacă rămâi negativist cu privire la cine ești și la ceea ce ești sau ajungi să te implici în discuții negative cu tine însuți, atunci se poate ajunge la crearea unui mediu intern stresant, care poate duce la creșterea producției de cortizol.
În concluzie, este important să înțelegem legătura dintre obiceiurile zilnice și nivelul de cortizol, deoarece aceasta este esențială pentru menținerea bunăstării fizice și mentale. Recunoscând impactul unor alegeri aparent minore, precum obiceiurile de somn, consumul de cofeină și utilizarea dispozitivelor digitale, persoanele pot lua măsuri proactive pentru a reduce stresul și a promova un echilibru hormonal mai sănătos.
Punerea în aplicare a anumitor ajustări ale stilului de viață, cum ar fi prioritizarea somnului, practicarea respirației conștiente și gestionarea timpului petrecut în fața ecranului, poate duce la reducerea semnificativă a vârfurilor de cortizol și la promovarea unui răspuns mai rezistent la stres, ceea ce contribuie în cele din urmă la un sentiment mai mare de calm și sănătate generală
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Tunelul secret al vedetelor din Los Angeles: o legendă urbană confirmată, în sfârșit, după decenii de zvonuri
Într-un oraș care iși vinde misterele la metru patrat, legenda unui tunel ascuns intre hotelul Chateau Marmont și ...
-
De ce trebuie sa fii atent daca ai transpirație excesivă: Ce alte simptome mai au doua boli grave legate de sudoarea masiva
Mulți ignora transpiratia excesiva ani la rand, crezand ca „așa e normal". Iata ce este de fapt hiperhidroza, cum ...
-
Stresul termic: ce se întâmplă în corp când temperaturile cresc si cum sa le combati cu dieta mediteraneeana
Dieta mediteraneeana vara este stilul alimentar ideal in zilele calde și foarte calde și este soluția ideala in perioade ...
-
Un doctor de la Harvard dezvăluie trei obiecte toxice din dormitor: „Aruncă-le cât mai repede!"
Un medic de la Harvard a atras atenția asupra a trei obiecte toxice care s-ar putea afla in dormitorul tau și pe care ar ...
-
Crește-ți șansele de a trăi mai mult: 14 modalități de a face include mai multă mișcare în viața de zi cu zi fără să mergi la sală
Știm cu toții povestea - exercițiile fizice te ajuta sa te simți mai bine, sa previi bolile și sa traiești mai mult. Dar ...
-
Adevăratul motiv pentru care persoanele bogate și celebre se îmbolnăvesc atât de des de boala Lyme
Cantarețul american Justin Timberlake a anunțat recent ca a fost diagnosticat cu boala Lyme, alaturandu-se unei liste lu ...
-
Mihaela Bilic dezvăluie ce alimente pot fi consumate fără griji, chiar dacă au expirat: „Nu e nicio tragedie". Ea însăși cumpără produse care au depășit termenul de valabilitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvaluit ca exista alimente care pot fi consumate fara griji chiar și dupa ce au d ...
-
Mesajul bizar al lui Cheloo din miez de noapte după ce a fost depistat pozitiv la Drugtest si a parcat in curtea Catedralei Neamului
Cheloo de la trupa Paraziții este implicat intr-un scandal mare, dupa ce a parcat mașina in curtea Catedralei Mantuirii ...
-
Care este țara unde oamenii îmbătrânesc mai lent și unde se clasează România în acest top. Care sunt factorii care favorizează îmbătrânirea rapidă
Europenii prezinta cele mai ridicate niveluri de imbatranire sanatoasa dintre cele patru continente analizate, arata un ...
-
Ce dietă strictă are Jennifer Lopez pentru silueta de invidiat. Artista de 56 de ani sfidează orice bazaconii sustin nutritionistii
Jennifer Lopez a declarat in nenumarate randuri ca alimentația joaca un rol esențial in menținerea formei sale impecabil ...
-
De ce nu recomandă medicii consumul de bere pe caniculă. "În combinație cu temperaturile ridicate, poate avea efecte devastatoare"
Relaxarea la terase, in vacanțe sau pe plaja, cu o bere rece sau un cocktail pe canicula nu e recomandata de medici. Obi ...
-
"Nu veni în România! Nu veni!" De ce a spus asta o americancă ce ne-a vizitat țara?!
Ce faci cand descoperi o țara in care mancarea e atat de buna incat nu mai poți ține nicio dieta? Daca ești americanca ș ...
-
Petrecere făcută praf din cauza unei felii de tort: ce scandal-monstru a putut declanșa gestul unui invitat
O petrecere aniversara s-a transformat intr-un moment tensionat dintr-un motiv aparent banal. O felie de tort a declanșa ...
-
Cum a ajuns Festivalul Mamaia să fie suspendat, după ce Adrian Păunescu i-a făcut praf pe marii artiști ai țării, prin critici extrem de jignitoare
Înființat in 1963, celebrul festival muzical a fost suspendat intre anii 1976 și 1983, dupa ce poetul Adrian Paune ...
-
Mister deslușit. S-a aflat cine este femeia cu care Felix Baumgartner a petrecut cu 4 zile înainte să moară
Felix Baumgartner a murit pe 17 iulie, dupa un accident suferit in timpul unui zbor cu motoparapanta. Sportivul de 56 de ...
-
Helen Mirren, la 80 de ani: Îmbătrânesc cu bucurie, cu devotament, dar nu cu graţie. Cui îi pasă de graţie?
Actrita britanica Helen Mirren a afirmat, la implinirea varstei de 80 de ani, ca "imbatraneste cu bucurie" mai degraba d ...
-
Big Pharma nu spune dar se moare de la Ozempic, Mounjaro, Wegovy. In schimb, o femeie slăbit natural 45 de kg fără injecții pentru pierderea în greutate
În timp ce milioane de oameni se bazeaza astazi pe injecții pentru slabit precum Ozempic, Mounjaro și Wegovy, Lucy ...
-
O nutritionistă explica pe larg ce se întâmplă în corpul tău dacă nu mănânci o lună pâine
Majoritatea painilor din supermarket sunt ultraprocesate, cu puține fibre și aditivi de tot felul (conservanți, emulgato ...
-
Scandalul cărnii in alimentatie: Medicul Virgiliu Stroescu spune că dacă mănânci o friptură pe săptămână ai 30% șanse mai mari să faci cancer. De cealaltă parte - adeptii dietei Keto
Cunoscutul medic vegetarian Virgiliu Stroescu avertizeaza ca romanii care consuma carne au șanse mai mari sa faca cancer ...
-
Lovitură pentru Harry și Meghan Markle de la Netflix: Acordul istoric de 100 de milioane de dolari a fost reziliat. De ce s-a ajuns la această decizie
Ducii de Sussex au pierdut sprijinul gigantului Netflix, la doar trei ani dupa semnarea unui acord istoric, scrie revist ...
-
Vecinii lui Ozzy Osbourne dezvăluie ce au văzut înainte de moartea legendei rock: detalii cutremurătoare despre ultimele ore din viața sa
Ozzy Osbourne a murit pe 22 iulie, la 76 de ani, „alaturi de familie și inconjurat de dragoste", au anunțat rudele ...
-
Care-i treaba cu testul paharului cu apă și sare ca să verifici dacă ai energie rea în casă
Expresia: "peste tot e bine, dar acasa-i cel mai bine" poate sa nu fie intotdeauna adevarata. Acasa este locul in care t ...
-
Forțe misterioase accelerează rotația planetei noastre provocând cele mai scurte zile înregistrate vreodată. Și oamenii de știință nu știu ce cauzează acest fapt!
Într-o intorsatura derutanta atat pentru cronometratori, cat și pentru planetari, Pamantul se rotește mai repede d ...
-
GenAI a fost folosit de Netflix pentru prima dată într-un serial. O scenă a fost realizată de 10 ori mai rapid și a costat mai puțin decât folosind efecte vizuale tradiționale
Netflix a anunțat ca a inceput sa foloseasca inteligența artificiala generativa (GenAI) in realizarea filmelor și serial ...
-
A murit "Prințul Adormit". Timp de 20 de ani a stat în comă și a sfâșiat inima unei întregi națiuni
Prințul Al Waleed bin Khaled bin Talal, cunoscut de milioane de arabi drept „Prințul adormit", a murit dupa 20 de ...
-
Va primi Mihaela Radulescu ceva din imensa avere a iubitului? Felix Baumgartner era multimilionar
Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac cunoscut pentru salturile sale spectaculoase și performanțele in sporturi e ...
-
A cumpărat o geacă veche, dar ce era ascuns într-un buzunar secret l-a lăsat mut de uimire
Ce poate fi mai fascinant decat sa descoperi o comoara ascunsa intr-o geaca second-hand? Un barbat a cumparat o geaca de ...
-
Nu munca, ci fuga l-a creat pe om! Femeile primitive era "moarte" după alergătorii pe distanțe lungi care erau si mai rezistenti la partidele de sex
Adaptarile evolutive, necesare pentru supravietuirea intr-un mediu concurential și violent, au implicat și alte parți di ...
-
Cele 7 suplimente absolut naturale care susțin slăbitul și arderea grăsimilor
În procesul de slabire, alimentația echilibrata și mișcarea raman fundamentele de baza. Cu toate acestea, suplimen ...
-
Dacă iubirea ar avea formă, ar semăna cu o perlă: rară, pură, adevărată
Unele daruri nu au nevoie de justificari. Sunt expresii ale unei emoții care nu cauta validare. Așa este perla - și tot ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu