Cine a ținut dosarele revoluției și mineriadelor
Postat la: 07.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Reziștii se adresează la ghișeul greșit. Ei fac impietatea de a organiza o manifestare în aceeași zi cu înmormântarea lui Ion Iliescu, pasămite deranjați de decizia guvernului de a-i organiza funeralii naționale.
Ei îi impută fostului președinte în principal mineriadele și morții de la revoluție, deși acesta nu a fost judecat și condamnat pentru aceste fapte care i se impută.
Dacă pe reziști îi frământă vinovăția lui Ion Iliescu chiar și post-mortem, ar trebui să se adreseze la ghișeul potrivit și anume la idolul lor, Zeița Justiției pe nume Laura Codruța Koveși.
În anul 2009, Kovesi era procuror general și printr-o rezoluție l-a scos pe Ion Iliescu din dosarul mineriadelor. Tot în anul 2009 președintele de atunci a avut cu Kovesi o discuție foarte dură în care i-a reproșat lui Kovesi că ține dosarele mineriadelor și revoluției.
Băsescu a înregistrat discuția cu Kovesi și peste mai mult timp, "gentleman" cum îl știm, a pus înregistrarea pe contul său de Facebook. Iată ce i-a spus Băsescu lui Kovesi, care la reproșurile sale a încercat să îl ducă cu vorba:
"Nu mă confundaţi cu un ziarist căruia îi faceţi o declaraţie! Vorbiţi cu şeful statului, care vă spune aşa: au murit 1.600 de oameni la Revoluţie, iar voi închideţi dosarul (...) Au murit oameni la mineriada din 13-15 (iunie 1990 n.m.). Ce vreţi să-mi spuneţi, că vă impun o soluţie? Vă impune realitatea să spuneţi dacă s-au împuşcat singuri oamenii ăia sau au fost împuşcaţi".
George Scarlat
