Federația Rusă a reacționat la demiterea lui Milorad Dodik din funcția de președinte al Republicii Srpska afirmând că verdictul instanței bosniace riscă să destabilizeze profund Bosnia și Herțegovina, amenințând unitatea statului.

Prin Ambasada Rusiei de la Sarajevo, Moscova a criticat joi decizia instanței din Bosnia și Herțegovina de a-l exclude din viața politică pe Milorad Dodik, președintele Republicii Srpska, considerând că aceasta reprezintă o amenințare gravă la adresa unității țării.

Dodik, un lider pro-rus cu legături strânse cu Vladimir Putin, a fost condamnat la un an de închisoare și interzis în funcții publice pentru șase ani, după ce a ignorat ordinele trimisului internațional pentru pace, Christian Schmidt, find demis miercuri din funcție de către autoritățile electorale bosniace.

„Bosnia și Herțegovina nu își poate permite să facă o greșeală istorică. Pentru că nu doar locul Bosniei și Herțegovinei în „familia europeană democratică" este în joc. Este în joc existența Bosniei și Herțegovinei ca țară unită", a comunicat ambasada Rusiei.

Dodik a respins condamnarea și a anunțat organizarea unui referendum privind menținerea sa în funcție, acuzând o conspirație coordonată de Schmidt și de liderii musulmani bosniaci. Rusia solicită autorităților bosniace să respingă „dictatul extern" și să evite escaladarea conflictului.