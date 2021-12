Dan Puric: Omenirea este înghesuită de o ideologie malefică, aproape satanică. Să știi că ai acest pașaport de libertate extraordinar - Hristos!

Actorul și regizorul Dan Puric a vorbit în seara de Ajun despre iubire, credință și praznicul Nașterii Domnului, amintind faptul că Hristos este „cel mai sublim pașaport de libertate" și încurajându-ne să nu ne temem de „ideologiile malefice" care circulă în vremurile noastre.

„Îmi așez sufletul și mă bucur că s-a întâmplat pe pământ lucrul acesta. Este un Paradox. Te gândești că Isus s-a născut ca un proscris, nu avea loc. Este chiar dramatic faptul că Maica Domnului căuta un loc. Este atât de frumos poporul ăsta român că drumul ei în folclor, a Maicii Domnului, trece și prin România. Am fost acum, de curând, la Petrești, lângă Alba Iulia și părintele în biserică mi-a arătat și scena nașterii pictată. Erau toți pictați în costume naționale. Este extraordinar! În fond ce s-a întâmplat? S-a născut pe Pământ cel care ne-a dat cel mai sublim pașaport de libertate. Eram închiși, eram încapsulați, cum se vrea astăzi, de exemplu, în cicluri istorice, în inerția asta cumplită a timpului și s-a născut cel care ne-a dat libertatea.

E un gânditor francez care zicea că în Grecia antică cetatea era totul, cetățeanul era rege și omul nimic, ca astăzi. De când s-a născut Hristos, taina omului este totul. Omul Hristos s-a născut care este omul deplin. El ne-a dat libertatea asta, El ne-a dat legătura cu Divinul. O altă conștiință universală s-a născut. S-a născut un alt orizont antropologic, este un alt om. Ne-am conectat la divinitate! Blaise Pascal spune că omul în fața infinitului este un nimic, dar în fața neantului este totul. Iar Hristos ne-a făcut să fim în fața acestui neant, totul De exemplu, tot ceea ce trăim noi astăzi este un neant ideologic, sociologic, financiar în care omul trebuie să fie nimic. Eh, Hristos ne aduce aminte că noi, astăzi, suntem acum totul și suntem de nebiruit. (...)

Sigur este foarte frumos să petrecem acasă, cu cozonac. Nu anulăm ideea de petrecere, de a fi împreună. Doamne ferește! Dar cel mai frumos lucru este să fii dimpreună cu Hristos și să știi că ți s-a dat acest privilegiu fantastic. Gândiți-vă astăzi, când omenirea este înghesuită de această spaimă a pandemiei, înghesuită de o ideologie malefică, aproape satanică, tu să știi că ai acest pașaport de libertate extraordinar. De ce este important omul Hristos? Când încep să măsori totul cu tine ești suficient că acum, ești autonom și imbecil. După Hristos a venit Nietzsche care i-a zis supraomul. L-a umflat ca o anvelopă până când s-a spart și așa a apărut nazismul. După această spaimă ideologică și acest orgoliu infinit a venit dumnezeul muncitorilor, în care a zis că omul, tot așa este o măsură, și s-a tăiat privirea spre cer transcendența

Dumnezeul muncitorilor a însemnat vreo 350 de milioane de victime nevinovate. Ce se propune astăzi? Astăzi se propune „transomul". Ați observat că trecem în epoca Trans-umană, un avort ideologic care, iară, vrea să ne sugrume și vor să-l facă ei omul hibrid, ameliorată genetic. Laboratorul genetic este cel mai important. Până acuma l-au atacat pe Creator acum atacă Creația. Vă dați seama dispare ideea de mama, de cuplu, ideea de taină ideea de naștere pentru că o fac ei. Știința care nu este dedicata omului este o tragedie. Cei mai mari oameni de știință din lume erau creștini. Ei erau responsabili și nu făceau crime genetice cum se fac acum. (...)

Dacă omul ar simți Crăciunul în fiecare zi el ar fi inatacabil. Pentru că în fiecare zi și-ar declina libertatea. Asta e tot. Crăciunul în fiecare zi nu înseamnă să mănânce cozonac și să primească daruri. Dacă am da la o parte darurile și bradul din Crăciunul de azi ar rămâne o esență mai puțin tulburată de petrecere. Pe de altă parte, vedeți, că și petrecerea aceasta are rostul ei. Intră în ritualul creștin să fii dimpreună cu ai tăi, să ți se așeze sufletul. De fapt, poporul român trăiește de Sărbători și supraviețuiește între ele.

Era o coadă în Otopeni cu băieții români care se întorceau și un reporter tocmai s-a apucat să comenteze să spună că e aglomerație și că nu se respectă rândul. S-a apropiat de o țărancă și a întrebat-o de ce s-a întors și ea a dat un răspuns năucitor: pentru că ei nu au tradiții! Era o întoarcere la matcă. Îmi aduc aminte de o poveste adevărată în documentele militare. Un soldat a fost mobilizat și trimis din București pe linia întâi la Chișinău în al Doilea Război Mondial și a întârziat o zi și au vrut să îl execute că este dezertare. Și l-au întrebat acolo, Tribunalul Militar de ce a întârziat și el a zis: am trecut cu trenul pe lângă sat și era duminică și era horă. Am sărit din tren să mai horesc o dată cu iubita mea înainte să mor. Și așa l-au iertat.

De asta astăzi se sexualizează totul ca să nu mai fie legătura asta. El era înaintea morții cu iubita sa. Eram în chirie la părintele Iustin Pârvu și în proximitatea Crăciunului și-a adus aminte. Trebuie să ne gândim la martiri zilele astea că ei sunt forța cu care vom răzbate vremurile astea satanice. Băi, băiete. Băi, ne împingea ăștia așa cu automatele cu câinii lupi să intrăm în apă și era frig și ne-am oprit așa că știam că murim. Şi au încărcat automatele și a pus câinii pe noi și s-a auzit o voce.

Intrați băi, băieți! Băi, intrați că am visat azi noapte pe Maica Domnului și a zis că o să fie bine. S-au uitat cu toții la el. Din sutele alea de pușcăriași unul cică Ilie Lăcătușu. Şi după ce a zis a apărut o rază de soare și s-a făcut cald. Am intrat în apă și nu a răcit unul. Ne-am uscat şi izmenele. Cine mă ascultă pe mine acuma poate să aibă această afinitate sufletească cu minunea. În cadrul minunii apare Dumnezeu, în magie, niciodată. Altul zice: ce face doamne ăsta deraiază mistic! Dar tocmai forța mistică a ținut poporul român. Ăla cu pușca din 1977 din când am început războiul mondial, ăla era înarmat mistic", a spus maestrul Dan Puric.