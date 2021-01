Dana Budeanu bate câmpii de-a binelea: "Covid e o boala strict pentru saraci"

Dana Budeanu a facut din nou "spectacol", luni seara, 4 ianuarie, la Antena 3, pe una dintre temele cu care s-a consacrat, criticarea autoritatilor in privinta masurilor luate pentru a gestiona pandemia de COVID-19.

Un personaj criticat de Budeanu a fost Raed Arafat, pe care l-a acuzat de "si-a batut joc de noi", indemnandu-l pe seful DSU "sa mai facem si caterinca". Pe de alta parte, Budeanu a mai spus ca, din punctul ei de vedere, COVID-19 este o boala pentru saraci.

"Eu nu am cum sa respect regulile... Eu sunt de parere ca au inceput ok. Veneau cu pupitrele alea, vorbeau, era domnul Arafat, care am inteles ca s-a suparat pe mine.

Haideti, domnule Arafat, sa mai si facem caterinca, lasati supararile astea. Si eu sunt suparata pe dumneavoastra, si eu am toate motivele sa fiu suparata, ca v-ati batut joc de noi un an. Trebuia sa ramaneti la Salvari, ca acolo v-am tot laudat. Apropo, eu am fost singura voce din aceasta tara, in timpul in care hastagii va calcau in picioare pentru Colectiv.

Asadar, veneau cu alea trei pupitre, ba si ne ziceau o vorba. Asta a fost in martie, atat, dupa aia s-a terminat cu vorbele. Ca stati linistiti, noi ne ocupam, am fost, am verificat acolo, am comandat masti, nu stim ce am mai facut, am luat cutare masura.

Ba, populatia simtea intr-adevar ca veneau trei reprezentanti ai autoritatilor si ne comunicau ceva, ca pozitiv, ca negativ, dar exista un echilibru. Acest echilibru a durat doua-trei saptamani, dupa care a inceput o nenorocire care s-a abatut la propriu asupra oamenilor obisnuiti", a precizat Dana Budeanu.

Dana a Budeanu a mai spus ca, din punctual ei de vedere, COVID-19 este o "boala strict pentru saraci":

"Am repetat si o sa repet pana la finalul acestei mascarade, ca aceasta boala cum s-o numi ea este strict pentru saraci. Aceasta situatie generala este strict pentru saraci. Ati dat 7.000 de masuri pe care ati venit dupa aceea si le-ati contrazis. Corect? Corect! Acum va asteptati ca noi sa fim acesti docili, care sa nu nu ne opunem la nimic, si ca, domne, ce-i cu antivaccinistii, cu etc. Astea sunt niste tampenii!", a adaugat Dana Budeanu.