De ce îl înțeapă Orban pe Rareș?

S-a consumat un nou episod al unui coflict în creștere existent între Rareș Bogdan și Ludovic Orban. Legat de alegerile anticipate. Și de o prezumtivă demisie a lui Ludovic Orban. Ipoteză care încinge spiritele, atât în interiorul PNL, cât și al alianței politice dintre PNL și ALDE. Până la urmă unde este adevărul?

De la cel mai înalt nivel a fost lansată tema inițierii mecanismului în vederea declanșării alegerilor parlamentare înainte de termen. Cu precizarea că acestea urmau, conform inițiatorilor, să aibă loc în primăvara acestui an. Odată cu localele. Sau cu câteva zile înaintea acestora. Despre anticipate au vorbit insistent liderii USR, care au condiționat în acest fel susținerea acordată Guvernului Orban. A vorbit și președintele Klaus Iohannis. Atât la capătul primului său mandat cât și la începutul celui de-al doilea mandat. Dar și Ludovic Orban a vorbit despre acest proiect. E adevărat, cu jumătate de gură. Iar după ei au urmat alții. A existat chiar o luare importantă de poziție a lui Călin Popescu Tăriceanu. Acesta s-a pronunțat ferm împotriva alegerilor anticipate. Purtătorul de cuvânt ALDE, Varujan Vosganian, a spus chiar că ar fi o bătaie de joc. Cum adică? Obligi Parlamentul să înghită un buget pentru întreg anul 2020 prin asumare de răspundere, iar după câteva luni totul devine inutil, pentru că Guvernul care a venit cu acel buget pleacă la plimbare? S-a exprimat și Traian Băsescu. Acesta a atenționat în mai multe rânduri că forțarea alegerilor parlamentare înainte de termen este o prostie.

În aceste condiții, de ce să ne mai mirăm că prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, "number one" cum l-a gratulat Klaus Iohannis, vorbește la rândul său despre o demisie a lui Ludovic Orban. De ce despre demisie? Pentru că, logic, și probabil și Rareș Bogdan a făcut același tip de raționament ca și mine, pentru ca să se ajungă la anticipate, în prealabil este obligatoriu ca Guvernul Orban să cadă. Cum poate să cadă Guvernul Orban? El poate să cadă printr-o moțiune de cenzură susținută de un număr suficient de mare de parlamentari. Dar o asemenea procedură nu va exista cât timp nu este susținută de PSD. Or, Marcel Ciolacu se teme ca dracu de tămâie de inițierea unei moțiuni de cenzură. Pentru că, din motive mai degrabă personale decât legate de interesele PSD, el nu dorește alegeri anticipate. Așa că nu mai rămâne decât cealaltă variantă. A demisiei premierului. Numai prin demisie se poate ajunge la anticipate în condițiile în care PSD nu inițiază și nu susține o moțiune de cenzură

Acest raționament logic, sugerat prin declarația lui Rareș Bogdan, nu îi aparține acestuia în exclusivitate. Rareș Bogdan a fost, în acest caz, un purtător de cuvânt informal al tuturor celor care cred că alegerile anticipate sunt o soluție pentru ca președintele Klaus Iohannnis să aibă drept partener un Guvern puternic, stabil și susținut de o largă majoritate parlamentară. Asta în ideea în care alegerile anticipate ar aduce în conjunctura politică existentă la acel moment, un câștig substanțial în număr de parlamentari pentru PNL. Iar Klaus Iohannis, cel pe care Rareș Bogdan îl servește cu atâta sârg și de atât de mulți ani, este cel mai interesat personaj politic în acest proiect al unui Guvern puternic și stabil PNL. Klaus Iohannis știe ceea ce știm și noi toți ceilalți. Și anume că echipa, alcătuită din prea mulți amatori și aventurieri politici, care conduce acum Executivul României, erodează extrem de rapid imaginea PNL. Iar PSD ar putea să câștige alegerile la termen, adică în toamna acestui an, nu atât datorită meritelor sale, ci mai degrabă ca rezultat al prostiilor pe care le face Guvernul Orban. Așa că singura soluție pentru Iohannis este să apese pedala de accelerație.

Sunt mulți reprezentanți ai Opoziției care au adoptat acest tip de raționament. Iar Rareș Bogdan nu a făcut altceva decât să exprime, printr-o simplă declarație, această linie de gândire. Dar de ce a sărit ca ars Ludovic Orban? De ce reacția lui Orban este privită ca un război al acestuia cu Rareș Bogdan?

Ludovic Orban are multe motive care îl determină să refuze inițierea alegerilor anticipate. Dispune de un atu. Știe ca are în Ciolacu nu un adversar, ci un partener. Și fără Ciolacu nu va mai exista, cum arătam mai sus, moțiune de cenzură. Deci Lorban ar trebui să se așeze la birou și să-și scrie demisia. Dar de ce ar face acest lucru? La fel ca și Marcel Ciolacu, și Ludovic Orban are o agendă personală. Care nu coincide în toate privințele nici cu agenda partidului pe care îl conduce, și nici cu agenda președintelui care l-a desemnat în funcție. El știe perfect că dacă se intră în mecanismul anticipatelor nu va mai fi numit încă o dată premier. Și atunci va pierde și președinția partidului. Iohannis nu îl va mai desemna încă o dată pentru că a făcut un calcul politic și a ajuns la concluzia că "Maurul și-a făcut datoria. Maurul poate să moară". Cu alte cuvinte, Iohannis a scos castanele din foc cu mâna lui Ludovic Orban, devenit din ce în ce mai impopular și mai lipsit de credibilitate după ce a țopăit voios și inconștient pe Constituția României. Dar principalele obiective vizate de Iohannis au fost atinse. Sau urmează să fie astfel atinse în următoarele zile. După care, ca Pilat din Pont, Iohannis îl va executa pe Orban și se va spăla pe mâini. Iată de ce Ludovic Orban nu vrea să demisioneze nici în ruptul capului.

Și iată de ce cealaltă tabără, în epicentrul căreia a fost pus Rareș Bogdan, pune presiune pe Orban încercând să-i forțeze mâna. Sau, în cel mai rău caz, obișnuind opinia publică și membrii partidului cu ideea că Orban trebuie să plece.

Deci nu este un conflict, așa cum se speculează, între două persoane. Este un conflict pe cale de a exploda între două linii de gândire. Pentru că Orban, la rândul său, și-a format o camarilă care devine din ce în ce mai puternică pe măsură ce este alimentată de la Guvern cu bani și cu funcții.

Ce se întâmplă însă dacă presiunea asupra lui Orban crește? Dar dacă crește direct proporțional și rezistența acestuia? Cum poate ieși Klaus Iohannis din încurcătură? Într-un singur fel. Aranjând în așa fel încât lui Ludovic Orban să i se deschidă rapid un dosar penal. DNA știe perfect ce are de făcut în acest sens. Iar peste câteva zile va exista și un șef propus de Cătălin Predoiu, care nu face altceva decât jocul lui Iohannis, pentru că de aceea a fost numit ministru al Justiției. Și care este un posibil candidat pentru funcția de premier.

Așa că declarația lui Rareș Bogdan a fost de fapt un ultim avertisment lansat în condiții de avarie pentru că numărătoarea inversă legată de anticipate se apropie de sfârșit.

Sorin Rosca Stanescu