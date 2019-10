De ce vine Președintele Microsoft Bradford Smith în România? (II)

Președintele Microsoft Bradford Smith și tirania corupției în România. Îndemnul Vice Președintelui Joe Biden către Bradford Smith : „niciun român, așa cum niciun american, nu este deasupra legii"

În data de 22.07.2019, după ce Microsoft și MS Ungaria au fost obligate de US DoJ (19.07.2019) să 'admită, acepte și recunoască' întreaga responsabilitate pentru infracțiunile și actele de corupție la nivel înalt comise de angajații acestora și să plătească amenzile penale și civile aferente pentru a evita trimiterea în judecată pentru mai multe acte criminale comise în mai multe țări, în conformitate cu legile SUA referitoare la corupție, Președintele Brad Smith a trimis o scrisoare publică (email) adresată tuturor angajaților Microsoft[1].

Analiza pe text a mesajului, pe care am făcut-o pentru a înțelege ce dorește de această dată Brad Smith, va fi prezentată separat, dar pentru scopul acestui articol, pe scurt acesta încearcă din nou să pozeze în apărătorul valorilor etice și legale care ar trebui să guverneze mediul de afaceri la nivel mondial.

Din anul 2000, când el a înființat direcția legală de control juridic (Compliancy Legal Department) și până în prezent Brad Smith a mai făcut astfel de declarații[2] care ulterior s-au dovedit a fi, în realitate, neconforme cu faptele, adevărul și promisiunile făcute.



De exemplu în data de 14.09.2010, în plină anchetă a Microsoft în România și SUA, Brad Smith declara referitor la abuzurile pe care Microsoft le făcea în Russia împotriva disidenților politici anti - Putin, după ce New York Times a publicat rezultatul investigațiilor sale jurnalistice: Trebuie să acceptăm responsabilitatea şi să ne asumăm răspunderea pentru eforturile noastre anti-piraterie, incluzând cele bune şi cele rele. Respingem fără echivoc orice încercare de a folosi drepturile de proprietate intelectuală în scop de susţinere politică sau pentru câştig individual. Încercăm să eliminăm orice îndemnuri şi capabilităţi de a ne angaja într-un astfel de comportament."[3]

Suntem nerăbdători să aflăm ce alte adevăruri și învățăminte valoroase urmează să ne fie oferite de acest arbitru mondial al eticii și legii cu ocazia vizitei sale.

Parteneriate strategice - Strategii paralele

Președintele Microsoft Bradford Smith administrează, începând din data de 17.11.2003 "Parteneriatul Strategic între Guvernul României și Microsoft", inițiat de Ministerul Comunicațiilor și cel al Integrării Europene de la acea dată și avizat de Ministerul Afacerilor Externe. Prin acest Memorandum, s-a aprobat semnarea (la Roma) de către Ministerul Comunicațiilor a unei cereri de intenție între Guvern (Dan Nica) și compania Microsoft (Steve Ballmer), aprobat de premierul de la acea dată, Adrian Năstase[4]. Au urmat contractele Fujitsu Siemens - Microsoft pentru închiriere de licențe (15.04.2004) și EADS (12.08.2004).

În data de 17.11.2003 a fost semnat la Roma parteneriatul strategic, cu ocazia invitației adresate de premierul Silvio Berlusconi lui Steve Ballmer CEO Microsoft și delegației româniei condusă de Dan Nica cu participarea lui Claudiu Florică (Fujitsu Siemens). Un acord similar a fost semnat și de guvernul italian.

Microsoft a fost anchetat de FBI atât în România cât și Italia pentru posibile acte de corupție la nivel înalt în anii 2010 - 2014. Nu este cunoscut rezultatul investigațiilor US DoJ referitor la cele două țări și altele (China, Rusia, etc.).

Conform Microsoft "Semnarea Scrisorii de Intenţie pentru Parteneriatul Strategic între Guvernul României şi Microsoft Corporation reafirmă angajamentul Microsoft Corporation, la cel mai înalt nivel, de a contribui la modernizarea guvernului, promovarea educaţiei pentru societatea informaţională şi susţinerea industriei locale de software" [5].

Se pare, studiind situația actuală, că strategia paralelă a Microsoft a fost contrară celor afirmate formal și public.

Vice Președintele SUA Joe Biden administrează Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, care cunoaște o evoluție continuă, având drept obiective principale (vitale) lupta comună împotriva terorismului, crimei cibernetice, corupției și crimei organizate la nivel global și multe alte interese 'comune'.[6]

În data de 21.05.2014 - Joe Biden, vicepreședintele SUA, a declarat la Cotroceni: "Corupția suge puterea națiunii. Este aproape o altă formă a tiraniei. Lupta împotriva corupției este mai mult decât bună guvernare, este pur și simplu patriotism. Domnule președinte, așa cum v-am spus în mai multe ocazii, președintele SUA și cu mine apreciem eforturile dumneavoastră personale pentru a întări și proteja statul de drept în România. E important pentru economia dvs., pentru democrația și pentru libertatea dumneavoastră.

Și mai presus de toate, este important pentru viețile cetățenilor, care au dreptul să știe că firmele lor pot să concureze fără să dea mită, că dosarele le vor fi judecate transparent în instanțe credibile, și că niciun român, așa cum niciun american, nu este deasupra legii."[7]

În data de 21.05.2014, la scurt timp după ce Procurorul Șef DNA Laura Codruța Koveși a fost premiată de Ambasada SUA cu titlul de cea mai curajoasă femeie din România (10.04.2014) [8]și după ce Directorul FBI James Comey a finalizat și secretizat investigațiile referitor la Microsoft (probabil că în data de 03.2014),

Vice Președintele Joe Biden a venit la București pentru a ne reafirma determinarea sa de a lupta, în numele SUA, împotriva corupției atât în Ucraina unde corupția este un 'cancer endemic' (22.04.2014)[9], cât și în România unde corupția este aproape o formă de nouă tiranie și lupta împotriva ei este o dovadă de patriotism, reprezentată de președintele Băsescu, procurori și servicii secrete și de companii americane reprezentative cum este Microsoft, care colaborează și cooperează cu instituțiile din România, SUA și Comisia UE.

În data de 29.04.2014, în vederea pregătirii vizitei lui Biden, asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA pentru Europa și Eurasia, Hoyt Yee, a declarat că este important ca "țările din această regiune, inclusiv România, Bulgaria, alte state din această parte a Europei să fie capabile să reziste oligarhilor, companiilor sau persoanelor bogate care pot folosi absența unor instituții puternice fie pentru a cumpăra infrastructura vitală, sau instituții media, sau politicieni pe care-i pot folosi pentru a influența, pentru a câștiga controlul asupra instituțiilor sau chiar a statului".[10]

"Rusia a luat Crimeea fără un foc de armă după ce a folosit arma corupției pentru a achiziționa vectori media și vectori politici. Acest pericol pândește toate statele Europei Centrale și Răsăritene, inclusiv România".[11]

La momentul acestor afirmații, România fusese luată deja de Microsoft - Fujitsu Siemens - EADS și alții după ce au folosit arma corupției și pe cele psihologice (propagandă/vectori media), economice (corupție) și politice (trafic de influență) la nivel mondial.

Prietenii strategice ... și interese ilegitime și/sau ilegale

În data de 21.05.2014 - Vice președintele Joe Biden spunea 'Suntem prieteni domnule președinte (Traian Băsescu) și avem de lucru.'[12] Și s-a lucrat ritmic...

În data de 05.01.2017 Vice președintele Joe Biden se întâlnea în Biroul Oval - Casa Albă cu Directorul FBI James Comey care încălca grav legea și prezenta documente clasificate 'strict secret', fapte pentru care acesta urmează să fie trimis în judecată după ce a fost găsit vinovat de US DoJ.[13]

În data de 28.06.2019 - Fostul Vicepreședinte și actualul candidat la Președinție Joe Biden se întâlnea cu Președintele Microsoft Brad Smith în Seattle și alți potentați Microsoft în vederea asigurării suportului electoral și finanțării campaniei sale din 2020 împotriva Președintelui în funcție Donald Trump.[14]

Este important să menționăm că la data respectivă (28.06.2019) Brad Smith știa că urmează să semneze cu US DoJ - FBI - FCPA - SEC, în data de 19.07.2019, acordul negociat în urma căruia Microsoft și MS Ungaria urmau să 'admită, acepte și recunoască' întreaga responsabilitate pentru infracțiunile comise de angajații acestora și să plătească amenzile penale și civile aferente pentru a evita trimiterea în judecată pentru mai multe acte criminale comise în mai multe țări, în conformitate cu legile SUA referitoare la corupție.

Brad Smith mai știe că legile SUA, Uniunii Europene și României au fost nesocotite cu impunitate de Microsoft în ultimile două decenii și că este posibil ca Microsoft să înceapă să dea socoteală pentru infracțiunile deosebit de grave comise în trecut, datorită cărora au ajuns în prezent una dintre cele mai valoroase companii din lume.

MS România și Microsoft nu au fost citate parte în dosarele Microsoft

În urma deciziei US DoJ în ancheta privind MS Ungaria - Microsoft și a precedentului juridic astfel stabilit, anchetele DNA referitoare la posibile infracțiuni comise de Microsoft și MS România sunt nule de drept și trebuiesc reluate de la început, în condiții mult diferite de cele în care Microsoft a reușit să-și impună propriile legi cu impunitate absolută și protecție totală.

În cazul Ungaria și în multe alte cazuri, Microsoft (Brad Smith) a invocat în apărarea sa faptul că nu știa că angajații săi cei mai importanți, plătiți cu generozitate pentru a asigura dominarea piațelor software, corupeau înalți demnitari în vederea obținerii de contracte avantajoase și pentru a extinde monopolurile Microsoft pe piețe noi, și că aceștia beneficiau personal în urma profiturilor suplimentare obținute din fraudarea fondurilor publice și europene în timp ce Microsoft beneficia de creșteri importante pe bursele americane.

Referitor la cazurile din România există probe directe care dovedesc că Microsoft (personal Brad Smith), cunoșteau la cel mai înalt nivel faptul că directorii săi erau implicați în mai multe activități ilegale și deosebit de grave, dar cu efecte deosebit de benefice pentru poziția generală a Microsoft pe piețele mondiale de software.

Aceste probe au fost tăinuite de anchetatori și Microsoft nu a fost anchetată pentru a recunoaște sau infirma probele și denunțurile întemeiate făcute de persoane care au activat în cadrul rețelei infracționale, de curând expusă public (Gabriel Sandu îi denunță pe Florian Coldea, Dumitru Cocoru și alții după ce directorul FBI James Comey îi lăuda și premia).

Microsoft poate astfel pretinde că nu a știut nimic, fără să mintă, atât timp cât nimeni de fapt nu o întreabă. Ar fi un bun prilej legal, ca Brad Smith să fie invitat la DNA pentru a da o declarație (cel puțin) de martor referitor la cele de mai sus și la cele pe care le vom expune, urmând să își continue activitățile planificate în România ulterior îndeplinirii obligațiilor legale.

Microsoft a știut și a aprobat la cel mai înalt nivel infracțiunile comise de directorii săi în complicitate cu elemente infracționale.



O parte dintre probele și denunțurile care dovedesc dincolo de orice dubiu posibil cele menționate sunt publice, o altă parte urmează să o facem publică în continuarea prezentării noastre într-un episod viitor.

Brad Smith vine în România să se asigure că, în condițiile în care acum exită precedentul Ungaria și că James Comey, George Maior, Florian Coldea, Laura Codruța Koveși și alții nu mai pot exercita un control total asupra așa zisei justiții din România și în condițiile în care există investigații în curs de desfășurate ale FBI și ale lui Rudolph Giuliani referitor la corupția din România și în special la corupția, fraudele, crimele cibernetice ale Microsoft, Brad Smith va reuși să controleze sau să diminueze efectele pe care le anunță Rudoph Giuliani și nu numai acesta.

Mai sunt și alte motive pentru care este posibil să vină Brad Smith în Romania, dar despre acestea într-un viitor episod.

Dragoș Rișcanu

