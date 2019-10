De ce vine președintele Microsoft, Bradford Smith în România ?

Câteva premiere mondiale

Suntem informați de biroul de presă al Microsoft România (MS România) că Președintele și Șeful Juridic (Legal Compliance - FCPA) al Microsoft vine pentru prima dată în România în data de 24.10.2019 (prima premieră).

În data de 10.10.2019, Rudolph Giuliani, fost procuror general adjunct al SUA și primar al N.Y. (1994 - 2001), în prezent avocatul personal al Președintelui Trump, avertizează public referitor la România și importanța ca această țară să fie atent observată (a doua premieră), după ce în data de 06.10.2019 acesta a adus acuze grave de trafic de influență și corupție unor înalți oficiali americani din partidul democrat (a treia premieră).

Acuzele sunt reciproce, democrații acuzând la rândul lor republicanii de acte de corupțe și imixiune în anchetele referitoare la corupție atât în SUA cât și în alte țări (România în prim plan), pregătind astfel lupta electorală pentru alegerea președintelui, având pentru prima dată în istorie drept temă pricipală traficul de influență și corupția internațională ( a patra premieră).

Ungaria nu e ca România (deși Microsoft și-ar dori)

În data de 23.08.2019[1], Procurorul General al Ungariei Péter Polt a solicitat toate informațiile relevante referitor la investigația penală finalizată de DoJ - FCPA - FBI - SEC referitor la Microsoft Corporation ('Microsoft') și Microsoft Ungaria (MS Ungaria), în vederea continuării investigațiilor penale naționale referitor la 'prejudicii deosebit de mari' generate de către rețeua infracțională de corupție instituită și coordonată de Microsoft - MS Ungaria.

În data de 19.07.2019, Brad Smith (Microsoft) și avocații MS Ungaria au semnat acordul negociat cu DoJ - FBI - FCPA - SEC, având în vedere că MS Ungaria este responsabilă legal, conform legilor SUA, de actele comise de angajații săi care nu pot să ofere direct sau indirect mită sau/și avantaje de orice fel funcționarilor publici pentru a obține contracte.

În data de 22.07.2019, US DoJ anunță prin intermediul Wall Street Journal (WSJ) că MS Ungaria a primit o amendă penală de 8.75 milioane USD pentru acte de corupție comise în Ungaria de angajații săi și Microsoft a primit o amendă civilă de 16.6 milioane USD pentru acte 'improprii' comise în Ungaria, Turcia, Tailanda și Arabia Saudită, respectiv pentru a evita noi încriminări pentru acte de corupție și trimiterea în judecată de către DoJ[2].

În data de 09.11.2018, Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că ar fi primit o mită de 800.000 USD din frauda Microsoft, pentru a semna mai multe extinderi ale contractului inițial din 15.04.2004, 0115-RO, de către DNA care solicită ridicarea imunității acestuia. Imunitatea nu îi este ridicată.

În data de 23.08.2018, cu ocazia anunțului inițial referitor la anchetele menționate, WSJ menționează că deși a anunțat în data de 19.03.2013 și 21.08.2013 referitor la anchete similare desfășurate de FBI în România, China, Italia, Rusia și Pakistan, nu a reușit să afle care este stadiul acelor anchete, având în vedere că instituțiile competente (DoJ - FBI - FCPA - SEC) refuză să comenteze referitor la acestea[3].

Ancheta FBI referitor Microsoft și MS România s-a încheiat în 2014

A urmat așa zisa anchetă Microsoft - EADS - Fujitsu Siemens care a dus în fapt la exonerarea făptuitorilor și la dispariția (pierderea) definitivă a banilor fraudați din fondurile publice naționale și UE.

În România investigarea mecanismelor de corupție și fraudă inițiate de Microsoft și partenerii acestora au fost tergiversate până au fost prescrise și/sau fapta penală nu există, etc.:

- EADS - Fujitsu Siemens - Microsoft - 05.11.2018[4],

- Cazul Omnis - Comisia UE - Microsoft - 02.04.2018 (Dosare 21/P/2006),

- Scandalul Microsoft Corporation/România - 02.02.2018,

în condițiile în care toți directorii MS România (Silviu Hotăran, Ovidiu Artopolescu, Sorin Eftene, Florin Pletea și Călin Tatomir) au fost anchetați și au recunoscut faptele și au denunțat alte infracțiuni comise de angajați Microsoft.

Faptele încriminate în dosarele prescrise sau/și clasate comise de angajații MS România au fost formal raportate și sunt cunoscute de către Microsoft (SUA) și cel mai bine (cu excepția FBI) de responsabilul șef pentru probleme legale, Președintele Microsoft Brad Smith.

În data de 01.12.2017, fostul ministru MCTI Gabriel Sandu a informat DoJ - FCPA și pe Președintele Donald Trump referitor la acte grave de corupție comise de ambasadori ai SUA în România (Mark Gitenstein, cel mai bun prieten al lui Joe Biden[5], ne informa în data de 09.04.2011: „Îmi place să mă laud că fiul meu, care trăiește la Washington și lucrează la Microsoft. La sediul central Microsoft din Redmond, Virginia".[6]), în complicitate cu înalți funcționari Microsoft și MS România și mai mulți politicieni, ofițeri și alții și referitor la plângerea depusă la DNA în data de 27.09.2017, privind mai multe dosare inclusiv dosarul 21/P/2006 (Omnis - Comisia UE - Microsoft).

În data de 05.07.2017, Procurorul DNA ('Microsoft - EADS Fujitsu Siemens - Omnis') Mihaiela Moraru Iorga a fost revocată (ilegal și abuziv) și toate dosarele la care aceasta lucra au fost luate, urmare a ordinului șefei sale ierarhice Laura Codruța Koveși, fără nici un proces verbal de predare primire, astfel fiind ulterior posibilă clasarea sau/și prescrierea acestora în urma unor ilegalități flagrante care au drept obiectv principal acoperirea unor fraude deosebit de importante comise de Microsoft, EADS și alții și satisfacerea unor interese ilegitimie și ilegale ale unor demnitari internaționali la cel mai înalt nivel atât din România, Comisia UE cât și din SUA.

FBI a început noi anchete referitor la România... și James Comey

În data de 09.05.2017, Directorul FBI James Comey ('prietenul' lui Florian Coldea) a fost demis și în prezent este cercetat pentru mai multe infracțiuni deosebit de grave care sunt deja dovedite, anchetat de Congresul SUA și va fi trimis în judecată[7]. James Comey declara în data de 03.03.2015, cu ocazia vizitei la București că luptă împotriva criminalității cibernetice împreună cu prietenul său Florian Coldea și Dumitru Cocoru, ambii investigați în prezent de FBI[8], dar nu de același FBI pe care îl conducea James Comey împreună cu alte persoane, după cum reiese din ancheta penală finalizată în SUA.

În data de 22.11.2014 procurorul șef DNA Laura Codruța Koveși informa că a colaborat foarte bine cu Microsoft, care nu are nici o implicare penală și care au ajutat-o în timpul anchetelor (procuror de caz Mihaiela Moraru Iorga), și că a colaborat cu autoritățile SUA (FBI) care nu i-au spus nimic și nu i-au dat nici o informație. Nu reiese din declarațiile de presă cum a colaborat cu Microsoft (comisie rogatorie, amiciție, etc.) sau/și dacă aceasta a solicitat astfel de informații având în vedere că DoJ - FBI, nu dă informații dacă nu îi sunt cerute, rezervându-și dreptul și autoritatea să nu dea informații dacă consideră că acestea pot afecta anchete în curs.[9]

În data de 22.09.2014, DNA descinde din nou la MS România având în vedere că Microsoft a refuzat să trimită documentele solicitate de DNA la termenul legal prevăzut. Anchetatorii au făcut o nouă descindere timp de şase ore, la sediul principal al Microsoft România. Acţiunea, care a durat de la ora 16.00 până la ora 22.00, a fost una discretă de ridicare de documente, după ce Microsoft nu transmisese răspunsurile solicitate către DNA.[10] Se pune întrebarea când și cum a ajutat-o Microsoft pe Koveși în condițiile în care afirmațiile au fost făcute în noiembrie și descinderea (repetată) a fost făcută în septembrie.

În data de 29.09.2014 - Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), Teodor Meleșcanu, a susținut că ancheta licențelor Microsoft, în care nouă foști miniștri au intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a pornit de la FBI. El a susținut că SIE nu a contribuit cu nimic la această anchetă, Meleșcanu susținand că aceasta a pornit de la FBI, având în vedere că Microsoft este o companie americană. "Nu se va stinge ușor. Afacerea n-a pornit la noi. Ancheta a venit din Statele Unite, așa că nu e o treabă gestionată doar la noi, pe care să poți să banuiești că e facută pe criterii politice, cum s-a mai întâmplat de multe ori". "Iar in materie de coruptie, americanii nu glumesc deloc cu societatile lor"[11]. În anumite condiții doar le protejează foarte serios.

Conform șefei DNA Laura Codruța Koveși[12]: "Ancheta Microsoft este una românească făcuta de DNA (Mihaiela Moraru Iorga). În acest dosar au fost primite mai multe denunțuri, au fost și sesizări din oficiu în baza cărora dosarul a fost deschis, a fost o cooperare foarte strânsa cu SRI. Nu a fost o ancheta coordonată de autorități sau o agenție străine.



În cadrul dosarului au fost activități de cooperare cu diverse agenții de pe teritoriul SUA și, în special, cu compania Microsoft, care nu are niciun fel de implicații de natură penală în dosar, dimpotrivă a furnizat foarte multe informații utile anchetei.



Am avut activități de cooperare și cu autorități din Europa. Cumva putem spune că este o anchetă internațională, dar activitățile principale de sesizare din oficiu și administrare a probelor au fost făcute de DNA în cooperare cu SRI (în cazurile 'complexe' sub coordonarea SRI).



FBI nu a facut o sesizare oficială, nu a transmis informații oficiale în această anchetă. E posibil ca într-o anchetă paralelă derulată de această agenție americană să fi fost informații tangențiale utile cauzei, dar nu de la FBI a plecat ancheta.



Colaborarea cu agențiile americane (FBI nu este agenție - CIA este agenție) a început în urma cu câțiva ani și s-a definitivat foarte bine pe parcursul acestui an. Cele mai multe informații au fost obținute anul acesta. S-a lucrat constant din 2013 până acum (adică din 20.05.2010). În vara lui 2013 dosarul a fost repartizat unui procuror (Cătălin Marius Vartic - fartele lui Ionuț Vartic [13]) și unui colectiv de polițiști care au avut ca prioritate principală finalizarea anchetei, am încercat degrevarea procurorului de caz (Mihaiela Moraru Iorga) de alte activități, s-au intensificat toate comisiile rogatorii pe care le aveam cu autoritatile din alte state (vă rugăm specificați - SUA - Germania - Franța - Austria - Suedia). Un rol important l-a avut faptul că au venit persoane să denunțe fapte în acest dosar."

WSJ a făcut public ancheta FBI din România în 22.03.2013, 21.08.2013[14], ceea ce înseamnă că în cel mult un an urma să publice rezultatele anchetei care practic era finalizată, respectiv în 22.03.2014.

Concluzii preliminare și parțiale



Rezultă din cele de mai sus că în cazul României și în timpul administrației SUA de la acea vreme, rezultatele anchetei au fost diametral opuse celor obținute în Ungaria în cadrul actualei administrații SUA, deși cazurile sunt similare din punct de vedere tehnic și foarte deosebite din punct de vedere al gravității actelor de corupție și al sumelor fraudate (în Ungaria este vorba de 14 milioane de EUR și doi ani de operare 2013 - 2015 iar în România este vorba de 150 milioane EUR - Microsoft plus 1 miliard EUR EADS - Fujitsu Siemens - Microsoft în perioada 2000 - 2012 până în prezent în dosarul 21/P/2006).

În data de 10.04.2014 Procurorul Șef DNA Laura Codruța Koveși a fost numită cea mai curajoasă femeie din România[15].

Este interesant că toate cele de mai sus s-au întâmplat după ce Bill Gates a vizitat România pentru prima și singura dată pentru a fi decorat de Președintele Traian Băsescu și Prim Ministrul Călin Popescu Tăriceanu, prezenți printre primii beneficiari ai fraudelor Microsoft, conform denunțătorilor familiari cu tranzacțiile subterane ale Microsoft și a declarațiilor acestora luate sub jurământ.

Este deasemenea interesant și demn de menționat că Microsoft (în cazul României) a început prin a corupe la scară macro politică, economică și propagandistică în România, a continuat la nivelul cel mai înalt al Comisiei UE și acum se pare că a reușit să ajungă și în SUA, în contextul în care aceste demersuri pun în pericol securitatea SUA, ceea ce are cu totul alte implicații decât cele pe care cei care au participat la dezastrul Microsoft le pot înțelege (dacă le puteau înțelege nu ar fi mai fost atât de dornici și mândri să participe).

Totuși, de ce vine Brad Smith în România ?

Vom continua prezentarea în episoade viitoare pe măsură ce vom afla ce a mai făcut James Comey și camarila sa, ce are să ne spună Rudy Giuliani din anchetele sale și de ce va veni Brad Smith în România.

Avem convingerea că acesta cunoște foarte bine toate cele menționate mai sus dar că nu cunoaște încă cele pe care le vom menționa și proba în viitorul apropiat, ceea ce nu răspunde întrebării inițiale:

De ce vine Brad Smith în România ?

Una dintre concluziile la care ancheta DNA a ajuns, este că toate mitele mari erau plătite de Microsoft în perioadele electorale.

Să vină oare Brad Smith să negocieze în secret o nouă mușamalizare și protecție 'legală' referitor la dezastrul exemplar produs de Microsoft în România care se pare că reverberează în prezent în SUA, cu implicații greu de prevăzut ?

Ar fi interesant ca unul sau mai mulți jurnaliști prezenți la evenimentul din 24.10.2019 să îl întrebe ce știe el despre noi și cu ce gânduri a venit, că nu îmi prea vine să cred că bate drumul (și e lung drumul de la Seattle la București) să își ceară scuze și să repare răul uriaș făcut.



Nici nu prea are cum, că dacă se prezintă toți păgubiții, dispare Microsoft, așa că trebuie să găsească o soluție, or cea mai eficientă până în prezent s-a dovedit a fi mita plătită din jaf... mereu la cel mai înalt nivel.

Dragoș Riscanu

