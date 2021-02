Denunț la politie dupa ce zeci de femei au fost hărţuite pe Facebook: "Primim mesaje porcoase. Ne întreabă întâi dacă purtăm ştrampi"

Povestea a ieşit la iveală după ce pe un grup de socializare din Craiova a fost postată o fotografie şi oamenii au fost întrebaţi dacă recunosc persoana din poză. Zeci de femei au reacţionat imediat şi au povestit cum au fost terorizate zile întregi de aceeaşi persoană.

„Există mai multe conturi cu poze cu aceasta femeie care harţuieşte o grămadă de alte femei. Le scrie in privat, trimite poze indecente sau chiar le urmăreşte în realitate si le avariază maşinile sau le lasă bilete. Politia se pare ca nu face nimic. O cunoaste cineva??Asta in cazul in care nu e profil fals si in spatele profilului se ascunde un pishopat!!!", a scris Raluca Andreea Bojan.

Mesajul a fost imediat comentat de sute de oameni. Zeci de femei au confirmat că şi ele au fost contactate de aceeaşi persoană. Conform mărturiilor, doar femeile sunt hărţuite de persoana încă neidentificată. Modul de operare este simplu. „Bună", începe fiecare conversaţie. Dacă femeia contactată răspunde, imediat i se spune: "Eşti drăguţă". Dacă femeia spune că e din Craiova, este imediat întrebată dacă... poartă ştrampi. "Am de vânzare", vine şi justificarea ciudatei întrebări.

Discuţiile diferă de la caz la caz. După câteva zile, persoana poate reveni cu fotografii ale altor femei. „O cunoşti?... Am auzit că este lesby". Multe dintre femei au mărturisit că discuţiile nu s-au oprit aici şi că au primit tot felul de fotografii pornografice cu femei care purtau... ştrampi. Una dintre femei a mărturisit că a mers la Poliţie după ce persoana în cauză a luat fotografii cu mama ei şi le-a folosit în diferite postări. Reprezentanţii IPJ Dolj au confirmat că au primit o sesizare scrisă şi că în acest caz a fost deja deschis un dosar penal pentru hărţuire.