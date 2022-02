Descoperire de senzație a cercetătorilor din Franța: Apa a fost în spațiu, înaintea formării Pământului

Deși nu știm cu exactitate cum a apărut viața pe Pământ, un lucru este cert: așa cum o cunoaștem noi de pe planeta noastră, ea nu ar exista fără apă, care se găsește peste tot la suprafață sau cade din atmosferă. Acum, o cercetare condusă de oamenii de știință de la Muzeul Național de istorie din Paris, Franța, susține că apa a existat în Sistemul Solar înainte ca Pământul să se formeze.

Terra este singura planetă unde există apă lichidă din abundență, dar omenirea are mari semne de întrebare despre unde și cum a apărut. Cu toate astea, noul studiu demonstrează că izotopii de apă dintr-un meteorit de la nașterea Sistemului Solar, căzut pe Pământ, se potrivesc cu cei găsiți astăzi pe glob, potrivit Science Alert. "Compoziția izotopică inițială a apei din Sistemul Solar este de o importanță capitală pentru înțelegerea originii apei pe corpurile planetare, dar rămâne necunoscută, în ciuda a numeroase studii", se spune în cercetarea condusă de Jerome Aleon de la Muzeul Național de istorie de la Paris, Franța.

Anumite tipuri de meteoriți pot acționa ca niște capsule ale timpului de la nașterea Sistemului Solar. O stea se naște dintr-un nor de gaz și praf, care se prăbușește sub propria gravitație, cunoscut sub numele de prăbușirea învelișului protostelar. Între timp, materialul din norul din jurul său se aplatizează într-un disc, care crește într-o stea în rotație. Odată ce formarea se termină, ceea ce a rămas din acel nor formează altceva în sistemul stelei - planete, asteroizi, comete. Multe dintre corpurile din univers sunt mai vechi decât Pământul, care s-a format acum 4,54 miliarde de ani.

Meteoritul Efremovka, găsit în Kazahstan în anul 1962, are elemente care au fost datate cu 4,57 miliarde de ani în urmă. Acest meteorit și incluziunile sale antice bogate în calciu și aluminiu au fost analizat de către Aleon și colegii săi, folosind o tehnică nouă, dezvoltată tocmai în acest sens. Pentru a măsura conținutul de apă din meteorit s-a utilizat imagistica cu fascicule de ioni. Mineralele și rapoartele găsite în meteoritul Efremovka au dezvăluit că în primii 200.000 de ani din istoria Sistemului Solar, înainte de a se forma planetezimalele (adică semințele planetelor, printre care și Pământul), au existat două rezervoare mari. Unul conținea gazul solar, iar celălalt era bogat în apă, susțin cercetătorii în noul studiu publicat pe 3 februarie în revista Nature. Și în mod fascinant acea apă este asemănătoare cu cea de astăzi de pe Pământ, în privința compoziției sale izotopice.