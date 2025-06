Descoperire de senzație privind Manuscrisele de la Marea Moartă: Inteligența artificială a aflat un lucru crucial

Manuscrisele de la Marea Moartă sunt cu siguranță printre cele mai importante obiecte istorice și biblice cunoscute de omenire. Găsite în peșteri din apropierea Mării Moarte, la Qumran, acum aproape 100 de ani, aceste manuscrise antice au transformat înțelegerea originilor evreiești și creștine. Acum o descoperire de senzație arată că Manuscrisele de la Marea Moartă, unele dintre ele, datează încă din secolul al IV-lea î.Hr. - acum aproape 2.500 de ani.

Descoperirea, care a dezvăluit un lucru crucial despre Manuscrise - când au fost redactate - a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale de către o echipă de savanți condusă de profesorul Mladen Popović de la Universitatea din Groningen din Țările de Jos. Studiul a apărut în revista PLOS One pe 4 iunie 2025. Până acum, se presupunea că sulurile datează undeva între secolul al III-lea î.Hr. și secolul I d.Hr. Deși experții au analizat doar aproximativ o zecime din totalul manuscriselor de la Marea Moartă, ei speră că inteligența artificială ar putea continua să dezvăluie mai multe despre istoria lor.

Descoperite pentru prima dată în 1946 în peșterile Qumran din deșertul Iudeii, lângă Marea Moartă, sulurile cuprind aproximativ 1.000 de manuscrise antice în mii de fragmente. Sulurile de la Marea Moartă erau realizate din piele de animal prelucrată, cunoscută sub numele de pergament, dar și din materie vegetală numită papirus și foi de metal. Textul de pe ele era scris în patru limbi - ebraică, aramaică, greacă și nabateeană (limba anticului popor arab nabateean).

Dar semnificația lor religioasă se datorează în mare parte faptului că sulurile includ câteva texte ebraice timpurii care aveau să facă parte din Vechiul Testament al Bibliei. Se știe puțin despre scribul sau scribii care au lucrat la producerea sulurilor individuale - deoarece lucrările nu erau semnate. Uneori este posibil să se determine vârsta aproximativă a manuscriselor nedatate prin evaluarea scrisului de mână - dar pentru a utiliza această metodă, este nevoie de suficiente manuscrise cu date precise pentru a crea o cronologie fiabilă a stilurilor de scris de mână.

Pentru acest studiu, cercetătorii au folosit datarea cu radiocarbon pentru a calcula vârsta manuscriselor istorice din diverse situri din Israelul modern și Cisiordania. Apoi au folosit o rețea neuronală de inteligență artificială dezvoltată anterior, numită BiNet, pentru a studia stilurile de scris de mână ale fiecărui document, până la modelele de urme de cerneală. Prin asocierea acestor două seturi de date, echipa a putut crea un program de inteligență artificială numit „Enoch" care ar putea utiliza stilul de scris de mână al altor manuscrise din regiune pentru a determina obiectiv un interval de vârstă aproximativ - inclusiv manuscrisele de la Marea Moartă.

Pentru a testa programul, experții în scris de mână antic au evaluat estimările de vârstă ale lui Enoch pentru 135 dintre manuscrisele de la Marea Moartă. Experții au stabilit că 79% din estimările inteligenței artificiale au fost „realiste", în timp ce restul de 21% au fost considerate prea vechi, prea timpurii sau indecise. Un aspect crucial este că atât metodele de datare cu inteligență artificială, cât și cele cu radiocarbon au estimat vârste mai vechi pentru multe dintre manuscrisele de la Marea Moartă, comparativ cu analiza tradițională a scrisului de mână. „În general, predicțiile de datare ale lui Enoh pentru manuscrise individuale se încadrează în intervalul de timp de la sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr. până în secolul al II-lea d.Hr.", a declarat profesorul Popović.

„Dar în acest interval de timp, mai multe manuscrise sunt acum mai vechi, fiind datate în prima jumătate a secolului al II-lea î.Hr., secolul al III-lea î.Hr. și, în două cazuri, chiar până la sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr.." Profesorul Popović a spus că echipa sa „nu a datat încă toate manuscrisele", așa că este posibil să se afle mai multe despre vârsta generală a manuscriselor. „Există peste 1.000 de manuscrise de la Marea Moartă, așa că studiul nostru este un prim pas, dar semnificativ, care deschide o ușă către istorie cu noi posibilități de cercetare", a spus el. Până acum, datarea manuscriselor individuale se baza în mare parte pe „paleografie" - studiul scrisului de mână antic.

Dar noul studiu, publicat în revista PLOS One, combină paleografia cu inteligența artificială și datarea cu radiocarbon pentru a obține o imagine mai completă. Enoch oferă, de asemenea, cercetătorilor un nou instrument puternic care poate rafina estimările pentru manuscrise specifice, adesea cu o precizie de doar plus sau minus 50 de ani. Autorii afirmă: „Cu ajutorul instrumentului Enoch, am deschis o nouă ușă către lumea antică, ca o mașină a timpului, care ne permite să studiem mâinile care au scris Biblia. Este foarte interesant să facem un pas semnificativ în rezolvarea problemei datării Manuscriselor de la Marea Moartă și, de asemenea, să creăm un nou instrument care ar putea fi utilizat pentru a studia alte colecții de manuscrise parțial datate din istorie."