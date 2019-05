Descoperire macabra in Italia! Trupul unei romance a fost gasit intr-o locuinta inchiriata

Trupul unei romance a fost gasit intr-o locuinta inchiriata in localitatea Fasano din provincia Puglia. Femeia, in varsta de 52 de ani murise, conform anchetatorilor, in urma cu trei saptamani.

Fetele romancei au afirmat ca ultima oara cand a vorbit cu ea a fost chiar inainte sa moara, in urma cu trei saptamani. Romanca nu avea un job stabil si lucra la spalat vase prin restaurantele din Fasano, dar si din imprejurimi. Cu toate ca era destul de cunoscuta, nimeni nu i-a sesizat absenta, iar fetele care erau obisnuite sa comunice constat cu mama lor, au realizat ca femeia ar fi putut avea probleme si au hotarat sa plece in Italia.

Contactat de fete, proprietarul a mers la fata locului si a spart usa locuintei. Descoperirea a fost una macabra, mai ales ca trupul femeii era intr-o stare avansata de putrefactie. Proprietarul a sunat la numarul de urgenta, iar la fata locului s-au deplasat carabinierii insotiti de procurorul de serviciu. Acestia, impreuna cu medicii legisti au constatat ca moartea femeii nu a fost una violenta si ca, conform fetelor, aceasta avea probleme cardiace. Daca se va constata ca decesul a survenit din cauze naturale fetele vor putea lua acasa trupul neinsufletit al mamei lor.