Detalii incredibile! Alexandra ar fi fost violata de 12 barbati! Fiica interlopului, angajata la DIICOT sau CSAT

Un martor sub acoperire, care a dorit sa vorbeasca doar cu Alexandru Cumpanasu, a acceptat sa vorbeasca la Romania TV, cu vocea distorsionata si fara a i se vedea fata.

El a spus ca Gheorghe Dinca face parte dintr-o retea de carne vie, iar capul retelei era un anume "domnul Tonel", din Caracal. Martorul a spus ca Luiza a fost rapita si dusa la 12 barbati pentru a face sex cu ea si acelasi traseu urma si pentru Alexandra. "Vreau sa ma adresez cuiva: domnului presedinte al Romaniei, domnul Iohannis. Eu va garantez ca ceea ce va spun este adevarat, daca nu eu imi iau zilele, ma impusc. Vreau sa mergeti sa verificati ceea ce voi spune, institutiile statului.

In cartierul Bolt, langa fabrica de paine sta domnul Tonel, care se ocupa cu tuburi de oxigen. Acolo sa se duca autoritatile sa-l ridice, pentru ca este capul retelei. Tot in Bolt este un alt cap al retelei, iar fiica lui este angajata la DIICOT sau CSAT. Nu-i stiu numele, dar trebuie sa-i ridicati de urgenta.

Tonel a luat-o personal pe Luiza si a dus-o la traficanti. Pe ea au dat-o la 12 persoane care au facut sex cu ea. In legatura cu Alexandra, Tonel mi-a spus ne intalnim pe strada Rahovei, la numarul 169, adica acolo unde s-a petrecut crima. Tonel era mana in mana cu Dinca si fiica lui il sustinea asa cum a facut-o si cu alte fete. Ea il protejeaza si tine in frana DIICOT-ul si alte institutii ale statului. Reteaua le rapea si le ducea la casa acestui Dinca. Am fimari cu aceste persoane care au facut aceste lucruri. Am fost trimis de oameni sa fac sex cu fete in casa lui Gheorghe Dinca si eu, si multi altii.

In fata autoritatilor voi spune tot ce stiu, toate detaliile, toate dovezile pe care le am. Vreau sa stiu ca sunt in siguranta si voi spune tot ce stiu. Stiu mai multe despre ceea ce se intampla in casa lui Gheorghe Dinca si aceste lucruri se intampla de 10 ani de zile. Vreau sa fie clar: nu vreau nimic, nu vreau bani, nu vreau nimic. Pentru mine este important ca doar adevarul sa fie scos la iveala.", a spus martorul sub acoperire.