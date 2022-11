Deutsche Welle - reportaj despre efectele vaccinului anti-Covid: probleme neurologice, cardiologice și imunitare

Deutsche Welle România publică un reportaj despre o echipă a Spitalului Universitar Marburg care cercetează afecțiunile pe termen lung declanșate de vaccinul anti-COVID.

Numărul pacienților care suferă de așa-numitul „Sindrom PostVac" este mare iar cercetările sunt la început. Deși OMS a recunoscut oficial această afecțiune, unii medici nu-i iau în serios pe cei care acuză simptome ciudate după vaccin. „Spuneau că sunt nebun", povestește un pacient. „Epuizarea este cea mai mare problemă a mea", spune un pacient. „Eu am în continuare probleme neurologice, adică neuropatiile, mâna și sistemul nervos periferic și sistemul imunitar. Mâna nici acum nu are poziția corectă. Au făcut o biopsie a țesutului nervos și sunt leziuni ale nervilor, așa s-a stabilit.

Înainte nu aveam nimic, în niciun caz asemenea probleme neurologice", spune o pacientă. După acest dialog, primul pacient revine cu detalii post vaccinare: „După vaccin am avut ceva, dar nu era clar ce. La cinci zile după aceea au apărut tulburări de vedere, amețeală și dureri de cap. Am fost la oftalmologie și au constatat o congestie pupilară, adică stadiul preliminar al trombozei vaselor oculare. Au stabilit legătura cu administrarea vaccinului. În lunile care au urmat am avut numeroase neplăceri, cum ar fi amețeală și tahicardie, dar și tulburări de natură neurologică. Nu m-a crezut nimeni, spuneau că sunt bolnav psihic", a spus acesta.

Doctorul Berhard Schieffer, cardiolog și coordonator al Centrului PostVac spune: „Acești factori fac dificilă tratarea pacientului. Trebuie aruncată o privire, iar asta necesită mult timp. Acesta este un punct care ne face atât de dificil să ne transportăm munca aici. Îi aștept pe toți aici, să vadă ce facem și care este abordarea noastră". Un alt medic, Muhidien Soufi, spune: „Bănuim anumite procese inflamatorii declanșate la unii pacienți în urma infecției cu coronavirus sau în urma vaccinării. De ce se întâmpla asta, nu știm. Tocmai cercetăm! Aici se ameliorează și se vede că la unii pacienți începe să se retragă. Nu aș pune totul pe seama vaccinului. Unei boli nu-i găsești rezolvarea într-o lună-două".

Sindromul post vaccinal a fost recunoscut oficial ca afecțiune medicală, inclusiv de către Organizația Mondială a Sănătății, iar efectele sale sunt de la cele neurologice, până la cele cardiace și imunitare, mai spun jurnaliștii DW. Reamintim că în ultimul an și jumătate au fost semnalate numeroase cazuri de persoane tinere care au murit de probleme cardiace sau AVC-uri. Despre unii, precum scriitoarea Julie Powell sau jurnalistul Alexandru Tămășescu, știm că erau vaccinați, dar nimeni nu a discutat despre o posibilă legătură între vaccinare și aceste decese.