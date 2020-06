Devalizatorul Domeniului Public din Sectorul 4, Marian Goleac, citat ca inculpat in proces de inselaciune grava!

Marian Goleac este acuzat de procurori pentru inselaciune in Administrația Domeniului Public Sector 4, al carei sef este. Tot Goleac, ca sa ne amintim este si seful fostului ofiter care a imbolnavit cu COVID-19 mai multe cadre medicale de la spitalul Gerota din Capitala, cel care a mintit in declaratia de reintoarcere in tara din Israel.

Marian Goleac este acuzat că jefuit vistieria ADP și este inculpat într-un dosar de înșelăciune, fiind citat la Tribunalul București. El este unul dintre cei mai controversați funcționari publici din Sectorul 4 al Capitalei, care a fost acuzat de afaceri suspecte cu bugetul ADP Sector 4. Despre acesta se mai stie ca este in stranse legaturi cu interlopii Vali și Mircea Nebunu, lideri ai Clanului Sportivilor, sora acestora fiind angajata ca secretara a lui Goleac.

Marian Goleac este acuzat de procurori de înșelăciune, parte vătămată în proces fiind chiar instituția pe care acesta o conduce, respectiv ADP Sector 4. În încercarea de a stabili dacă lăsarea în libertate a lui Goleac reprezintă un pericol public și dacă se impune măsura arestului preventiv, la primul termen al procesului judecătorii au solicitat fișa de cazier judiciar, iar în funcție de răspunsul Poliției, vor lua o decizie.