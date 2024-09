Dezvăluiri șocante la procesul monstrului care şi-a drogat soţia pentru a fi violată de zeci de bărbaţi. Justiția a descoperit că are un discipol

Noi dezvăluiri şocante au ieșit la iveală la audierile de miercuri, 11 septembrie, în procesul bărbatului din Franţa care a recrutat zeci de străini pentru a-i viola soţia pe care o droga.

Un alt bărbat, care locuia în aceeaşi zonă, a copiat tacticile lui Dominique Pelicot pentru a-şi droga şi viola, la rândul său, propria soţie. Jean-Pierre M., în vârstă de 63 de ani, tată a cinci copii, care lucra ca şofer pentru o cooperativă agricolă, a fost "iniţiat" chiar de principalul acuzat cum să procedeze.

În cea de-a opta zi a procesului violurilor din Mazan, soţia lui Jean-Pierre M., Cécile, în vârstă de 53 de ani, a îndemnat instanţa să îl cruţe pe soţul ei pentru ca "într-o zi să poată ieşi din închisoare şi să îşi vadă copiii". Nu s-a constituit parte civilă, tocmai pentru că a vrut să-şi cruţe soţul - la care încă mai ţine - de dragul copiilor lor, care îl iubesc, relatează presa franceză.

La fel ca şi în cazul lui Giselle Pelicot, soţia principalului acuzat, Cécile a aflat de la poliţie ce i s-a întâmplat, după ce i-au fost prezentate înregistrări video. La domiciliul ei din Montségur-sur-Lauzon au fost înregistrate cel puţin douăsprezece violuri şi agresiuni sexuale, comise la date diferite. La cel puţin trei dintre acestea a fost prezent şi Dominique Pelicot.

Dominique Pélicot, în vârstă de 71 de ani, este judecat în oraşul Avignon din sudul ţării pentru violarea repetată şi recrutarea a zeci de străini care să o violeze pe soţia sa puternic sedată, în propriul pat, fapte care s-au repetat timp de zece ani, în satul Mazan din sudul ţării. Alţi 50 de bărbaţi cu vârste cuprinse între 26 şi 74 de ani sunt, de asemenea, judecaţi pentru presupusa lor implicare.

Procedurile judiciare sunt deschise publicului la cererea fostei soţii a lui Pélicot, Gisèle, în vârstă de 72 de ani, care a declarat că a făcut această cerere pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la utilizarea drogurilor pentru comiterea de abuzuri sexuale.

Miercuri, 11 septembrie, instanţa formată din cinci judecători profesionişti a auzit cum un alt bărbat judecat, numit Jean-Pierre, a fost un presupus "discipol" al lui Dominique Pélicot. Jean-Pierre nu este judecat pentru că a violat-o pe Gisèle Pélicot, ci mai degrabă pentru că a folosit aceeaşi metodă pentru a-şi viola propria soţie şi i-a cerut lui Pélicot să o violeze şi el.

Jean-Pierre ar fi intrat în contact cu Dominique Pélicot într-un grup de discuţii pe internet şi ar fi folosit aceeaşi tehnică pentru a-şi droga propria soţie cu sedative şi pentru a o viola, cu implicarea lui Pélicot.

Pélicot i-ar fi furnizat sedativele pentru a o droga şi s-ar fi deplasat personal la domiciliul "discipolului" pentru a o viola el însuşi pe soţia acestuia.

Cele douăsprezece violuri ale soţiei lui Jean-Pierre ar fi avut loc între 2015 şi 2020. Jean-Pierre a recunoscut acuzaţiile care i se aduc în faţa instanţei.

Anchetatorii poliţiei au declarat că Jean-Pierre le-a spus că l-a cunoscut pe Pélicot într-o cameră de chat intitulată "Fără ştirea ei" pe un site care a fost închis între timp. El le-a spus anchetatorilor că i-a cerut lui Pélicot să vină la el acasă atunci când şi-a drogat soţia. "De fiecare dată când (Pélicot) s-a deplasat (acolo), el i-a furnizat medicamentele pentru data următoare", a declarat anchetatorul principal, Stephane Gal.

Avocatul lui Pélicot a declarat instanţei că Pélicot i-a spus că i-a dat lui Jean-Pierre medicamentele de patru ori.

Un adevărat proces în proces, Jean-Pierre M. este singurul care nu este acuzat de violarea lui Gisèle Pelicot, ci mai degrabă soţul acesteia.

Jean-Pierre este acuzat că ar fi copiat metoda lui Dominique Pelicot. Încurajat, chiar manipulat, de Dominique Pelicot, cu opt ani mai în vârstă decât el, el i-a aplicat metoda pe propria sa soţie. A drogat-o cu acelaşi anxiolitic, furnizat de bărbatul pe care îl cunoscuse pe site-ul Coco.fr şi care se prezenta drept un „îmblânzitor" sau „pervers". Apoi a violat-o şi l-a adus şi pe Pelicot s-o violeze. Toate acestea, în timp ce îşi fotografia faptele, din nou, în acelaşi mod ca Dominique Pelicot, care a ţinut o evidenţă meticuloasă a agresiunilor sexuale asupra soţiei sale. Singura diferenţă faţă de Dominique Pelicot este că "epigonul" lui nu pare să fi recrutat alţi bărbaţi pe internet.

Soţia lui Jean-Pierre nu este parte civilă în acest caz, deoarece "are cinci copii şi a vrut să îi protejeze", a declarat Gal în faţa instanţei, afirmând că este "uluitor" având în vedere imaginile pe care i le-a arătat poliţia cu ceea ce i s-a întâmplat.

Fiul cel mare al lui Jean-Pierre, în vârstă de 32 de ani, din prima căsătorie, a declarat: "Acuzaţiile sunt foarte grave şi cred că el este conştient de asta". Fiul a spus că tatăl său ar trebui să vorbească în faţa instanţei. El a spus că are o "certitudine" că Jean-Pierre a fost manipulat de Pélicot. "Am convingerea fermă că, dacă nu ar fi întâlnit această persoană, nu s-ar fi întâmplat nimic din toate acestea", a spus el.

Copilăria lui Jean-Pierre a fost marcată de sărăcie extremă şi de violenţă şi abuz sexual în familie. "Am fost crescut de porci în pădure", le-ar fi spus Jean-Pierre copiilor săi.

Soţia lui Jean-Pierre a depus miercuri, 11 septembrie, o mărturie emoţionantă în faţa instanţei, spunând că a fost devastată de dezvăluirea faptelor, în iarna anului 2021, şi că "nu-l va ierta niciodată".

"Este de neconceput că el ar fi făcut asta. A fost o persoană minunată. El ne-a distrus. Aştept adevărul, ca el să spună de ce a căzut în asta. De ce a făcut-o. Ne înţelegeam bine. Nu erau certuri. Nu a fost nimic. Este de neînţeles", a explicat femeia care, din ataşament sau chiar din milă pentru soţul ei, nu s-a constituit parte civilă şi nici nu intenţionează să divorţeze.

"Vreau să-mi protejez copiii cât mai mult posibil. Ei au trecut prin destule. Şi ei îşi iubesc tatăl. A fost un om bun, minunat. Şi bineînţeles că nu pot da uitării totul. El este tatăl celor cinci copii ai mei. Nu a trebuit niciodată să spun ceva despre soţul meu până acum", a declarat ea, în lacrimi.

Ea a povestit că în timpul unuia dintre abuzuri s-a trezit de mai multe ori pentru că soţul ei îi administrase o doză prea mică de anxiolitic, temându-se pentru sănătatea ei.

"M-am trezit cu o tresărire şi am văzut un bărbat lipit de fereastră cu o lumină intermitentă şi pe soţul meu lângă mine. Nu am avut timp să mă ridic înainte ca bărbatul să iasă. Am alergat după el şi l-am întrebat pe soţul meu ce se întâmplă. El a spus că a fost pentru a-mi vedea lenjeria intimă şi apoi s-a încurcat în propriile minciuni. Eram îmbrăcată, nu era nimic care să sugereze ce s-a întâmplat", a explicat ea miercuri, 11 septembrie.

Fără nicio patologie gravă, Jean-Pierre M. şi-ar fi îndeplinit fanteziile de swinging şi candaulism (n.r.: faptul de a fi excitat văzându-ţi partenerul făcând sex cu alţii) "datorită întâlnirii cu Pelicot", a declarat miercuri, 11 septembrie, un expert psihiatru.

Optsprezece dintre cei 51 de inculpaţi din procesul care se desfăşoară la Avignon sunt în arest, inclusiv Pélicot şi Jean-Pierre, în timp ce alţi 32 de inculpaţi participă la proces în libertate. Un ultim inculpat, aflat încă în libertate, va fi judecat în absenţă. Majoritatea ar putea primi până la 20 de ani de închisoare dacă vor fi găsiţi vinovaţi de viol calificat. Procesul este prevăzut să se desfăşoare până în decembrie.