Directorul FBI vine cu o nouă teorie despre tentativa de asasinat asupra lui Trump. Îi vor știrbi aceste detalii imaginea de erou?

Christopher Wray, directorul FBI, nu este foarte convins că Donald Trump a fost într-adevăr lovit de un glonţ în timpul tentativei de asasinat de la mitingul din Pennsylvania şi se întreabă, în schimb, dacă nu a fost vorba mai degrabă de şrapnel.

În timpul unei audieri care a avut loc miercuri la Washington, în faţa Comisiei judiciare a Camerei Reprezentanţilor, Wray le-a spus legislatorilor că nu este clar ce anume a provocat rănirea urechii lui Trump în timpul împuşcăturilor de la mitingul său de campanie din Butler, Pennsylvania, la începutul acestei luni. Rafalele trase de un trăgător aflat pe un acoperiş de pe care se putea vedea scena unde era Trump şi mulţimea participantă au ucis un participant la miting şi au rănit alte două persoane.

"Există unele întrebări cu privire la faptul dacă este sau nu un glonţ sau e vorba de şrapnel care a lovit urechea", a declarat Wray. "În acest moment, nu ştiu dacă acel glonţ, pe lângă faptul că a provocat zgârietura, ar fi putut ateriza şi în altă parte", le-a spus el congresmenilor.

La scurt timp după tentativa de asasinat, Trump a declarat pe reţeaua sa socială că a fost împuşcat cu un glonţ care i-a străpuns partea superioară a urechii drepte. "Am ştiut imediat că ceva nu este în regulă, în sensul că am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiind pielea", a scris fostul preşedinte. "A avut loc o sângerare abundentă, aşa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla", a povestit el.

După împuşcături, Trump a publicat un raport despre recuperarea sa de la Ronny Jackson, fostul medic de la Casa Albă şi actual reprezentant republican, însă fostul preşedinte nu a permis profesioniştilor din domeniul medical care l-au tratat să vorbească public despre starea sa.

Joi, dr. Jackson a răspuns la mărturia lui Wray într-o postare pe X, numind comentariile lui Wray către legislatori "absolut iresponsabile" şi "motivate politic", îndreptate împotriva lui Trump. "Puţina credibilitate care i-ar mai fi putut rămâne a DISPĂRUT după ce a sugerat imprudent că Trump ar fi putut să nu fie lovit de un glonţ", a spus Jackson. "A fost un glonţ", a adăugat el. "Am văzut rana!", a dat asigurări fostul medic devenit politician.

De asemenea, şeful FBI, Christopher Wray, a declarat miercuri în faţa parlamentarilor că trăgătorul care a încercat să-l asasineze pe Trump, fiind apoi el însuşi împuşcat mortal de lunetişti Secret Service, a căutat pe internet informaţii despre asasinarea fostului preşedinte John F Kennedy în 1963.