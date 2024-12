Donald Trump alimentează teoria conspirației, în scandalul dronelor neidentificate: Se întâmplă ceva ciudat!

"Toate" dronele şi aparatele zburătoare observate în nord-estul Statelor Unite "operează în mod legal şi autorizat", a dat asigurări Casa Albă, însă Donald Trump pune gaz pe foc şi susţine că "Guvernul ştie ce se întâmplă", în contextul unei multiplicări a unor postări pe reţele de socializare.

"Încercăm cu deplină bună-credinţă să fim cât mai deschişi şi direcţi", a anunţat luni un purtător de cuvânt al Consiliului Securităţii Naţionale (NSC) de la Casa Albă, John Kirby, după ce preşedintele ales Donald Trump a cerut administraţiei lui Joe Biden să spună mai multe despre acest fenomen comentat abundent pe reţele de socializare. "Guvernul ştie ce se întâmplă", a declarat republicanul, care urmează să preia puterea la 20 ianuarie, într-o conferinţă de presă la reşedina sa Mar-a-Lago, în Florida. "Armata ştie şi preşedintele ştie. Dar dintr-un motiv sau altul vor să păstreze suspansul", a declarat miliardarul în vârstă de 78 de ani, apreciind că "se întâmplă ceva ciudat".

Donald Trump a anunţat că renunţă, ca măsură de precauţie, să se ducă în weekendul următor la terenul său de golf de la Bedminster, situat la est de New York şi a dat asigurări că dronele sunt "foarte aproape" de acest loc. John Kirby a subliniat că la acest teren de golf s-a intituit o interdicţie de survolare. "Există peste un milion de drone legale în ţară, iar zilnic câteva mii zboară legal şi autorizat", fie în scopuri de agrement, activităţi economice sau operaţiuni de menţinerea ordinii, a adăugat el. Purtătorul de cuvînt al NSC a precizat că aparatele văzute în nord-estul ţării sunt totodată drone, avioane, elicoptere şi chiar "stele" - confundate cu drone - şi a subliniat că autorităţile "nu au detectat nicio anomalie şi niciun risc de securitate".

Un scandal a crescut în ultimele zile pe tema multiplicării semnalări unor drone sau aparate zburătoare neidentificate de către locuitori ai regiunilor New York şi New Jersey, în legătură cu care autorităţile naţionale sunbt acuzate de faptul că nu dau răspunsuri sificiente. Înregistrări video care surprind lumini pe cer au fost puse în circulaţie pe reţele de socializare, iar unii aleşi republicani au evocat - fără dovezi - ameninţări provenind de la un stat străin. În urmă cu un an şi jumătate, Statele Unite au doborât un balon provenind din China şi care desfăşura, acuza Washingtonul, operaţiuni de spionaj, acuzaţii respinse de Beijing.