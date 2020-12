Dosar penal pentru brancardierul care ar fi detubat o pacienta, iar aceasta a murit. E suspect in dosarul de ucidere din culpa

Brancardierul de la Spitalul "Victor Babes" care ar fi detubat o pacienta, iar aceasta a murit, are calitatea de suspect in dosarul de ucidere din culpa, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

"Cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. In cauza, un barbat de 58 de ani, angajat al unitatii spitalicesti (brancardier) are calitatea de suspect", a transmis, vineri, Politia Capitalei.

Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, ca, la solicitarea ministrului Nelu Tataru, inspectorii sanitari de stat din cadrul DSP Bucuresti vor face o evaluare a procedurilor operationale de lucru si a atributiilor din fisele de post in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Victor Babes" din Bucuresti.

"Este o prima evaluare si, in functie de cele constatate, vor fi luate si alte masuri, daca se impun, in conformitate cu atributiile legale ce revin reprezentantilor MS", au aratat reprezentantii ministerului. O pacienta de la Spitalul "Victor Babes din Bucuresti a murit, dupa ce ar fi fost detubata de catre un brancardier, iar politistii si procurorii au demarat o ancheta.

"In seara de 10 decembrie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost informata cu privire la decesul unei persoane internate intr-un spital din Sectorul 3. Avand in vedere ca subzista suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declansat verificari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3", a transmis, joi seara, Politia Capitalei.

Sursa citata a precizat ca se efectueaza activitati investigative si de cercetare penala, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul, urmand a fi dispusa si necropsia. Potrivit stirileprotv.ro, femeia era internata la Terapie Intensiva si ar fi fost detubata din greseala de catre un brancardier. Acesta ar fi trebuit sa ridice din salon un pacient care decedase, insa l-ar fi incurcat.