Dosarul „Cocaină pentru VIP-uri" și sumă uriaşă cheltuită pe droguri de fiul liderului trupei Direcţia 5

În iulie 2018, intrarea în sediul DIICOT Ploieşti părea un platou de filmare pentru o emisiune mondenă. Vedete de prim rang din showbizul autohton fuseseră chemate, unele în calitate de suspecţi, să dea declaraţii în celebrul dosar ”Cocaină pentur VIP-uri”.

În vizorul procurorilor s-au aflat atunci Oreste Tedorescu, Răzvan Ciobanu, Raluca Bădulescu, Marian şi Carmin Ionescu (liderul Direcţia 5 şi fiul acestuia) şi Elis Armeanca. Suspecţi în dosar au fost, conform portalului instanţelor de judecată: Carmin Ionescu, fiul liderului trupei Direcţia 5, Elis Armeanca, Răzvan Mihăiţă Ciobanu, dar şi alte persoane care nu făceau parte din lumea mondenă. Raluca Bădulescu şi Marian Ionescu au fost doar martori în cauză. Doi tineri, Adrian Cărbunescu şi Vincius Andrei Damian, au fost arestaţi preventiv după audieri şi un altul, George Gheorghiu, a fost plasat în arest la domiciliu. Erau dealerii care au alimentat cu droguri scumpe lumea mondenă a Bucureştiului.

Dosarul a fost trimis în judecată rapid de către procurorii antimafia din Ploieşti, la doar trei luni de la audieri, la Tribunalul Bucureşti. În ciuda spectacolului din ziua audierilor, pe lista inculpaţilor deferiţi justiţiei s-au aflat doar trei persoane, dealerii George Gheorghiu, Vincius Andrei Damian şi Adiran Cărbunescu. Suspecţii VIP Carmin Ionescu, Elis Armeanca şi Răzvan Ciobanu nu se regăseau printre persoanele puse sub acuzare. Pe 6 iunie 2019, DIICOT Ploieşti cere Tribunalului Bucureşti să admită cererea de reununţare la urmăriera penală pe numele lui Carmin Ionescu. Instanţa admite cererea printr-o soluţie definitivă.

"În temeiul art. 318 alin. 15 C. pr. pen. admite cererea formulată de Ministerul Public - P.Î.C.C.J. - DIICOT - Structura Centrală - Secţia de Combatere de Traficului de Droguri de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărire penală dispusă în cauza cu nr. 2898/D/P/2018. Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 2898/D/P/2018 din 20.05.2019 emisă de Ministerul Public - P.Î.C.C.J. - DIICOT - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Traficului de Droguri şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 4 alin. 1 din Lg. nr. 143/2000 de către suspectul Ionescu Carmin Mihai (cu date). În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cuantum de 50 lei rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 06.06.2019".

Ce pedepse au primit dealerii rămaşi în procesDosarul de trafic de droguri merge mai deprate în faza de judecată doar cu cei trei inculpaţi menţionaţi anterior. Anul trecut, în Ajunul Crăciunului, Tribunalul Bucureşti se pronunţă în dosarul "Cocaină pentru VIP-uri". Conform portalului instanţelor de judecată: CĂRBUNESCU ADRIAN a fost condamnat la o pedeapsă de "3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc şi de mare risc în formă continuată. Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 6 (şase) luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc şi de mare risc pentru consum propriu, fără drept. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului CĂRBUNESCU ADRIAN prin prezenta, urmând ca aceasta să execute pedeapsa principală cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită cu 2 luni închisoare (1/3 din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare), în final pedeapsa principală de 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni închisoare în regim de detenţie", conform încheierii de şedinţă.

DAMIAN ANDREI VINICIUS şi GHEORGHIU GEORGE au primit şi ei pedepse identice, fiind găsiţi vinovaţi pentru aceleaşi fape, trafic şi deţinere de droguri. Instanţa a dispus confiscarea cantităţile de droguri (cocaină, cannabis şi MDMA), găsite, în timpul percheziţiilor, în casele dealerilor. Totodată au fost confiscate şi impresionante sume de bani obţinute din traficul de stupefiante: 131.400 lei de la inculpatul CĂRBUNESCU ADRIAN (sumă medie calculată la o cantitate de 328 grame cocaină şi 3 grame cannabis comercializată de inculpat suspecţilor NESTOR BARBARA, BARBU MARIAN ALEXANDRU, colaboratorului cu nume de cod „ADAM CRISTINA" şi inculpatului GHEORGHIU GEORGE) şi 60.000 Euro (sumă medie calculată la o cantitate de 600 grame de cocaină comercializată de inculpat suspectului IONESCU CARMIN MIHAI); 5.650 lei de la inculpatul DAMIAN ANDREI VINICIUS (sumă medie calculată la o cantitate de 14 grame cocaină şi 1 gram cannabis comercializată de inculpat suspectei NESTOR BARBARA, martorului IOSIF DAN şi unui tânăr cu identitate necunoscută); 280 lei de la inculpatul GHEORGHIU GEORGE (sumă medie calculată la o cantitate de 6 grame cannabis comercializată de inculpat suspectului IONESCU CARMIN MIHAI şi martorului IONIŢĂ FLORIN MARIUS). Sentinţa Tribunalului Bucureşti, dată în data de 21 decembrie 2020 nu este definitivă. Se judecă în prezent apelul la Curtea de Apel Bucureşti. Primul termen a fost stabilit în data de 24 februarie 2021.