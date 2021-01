Dosarul sclavelor sexuale tinute captive in "casa sfanta". Marturiile fetelor exploatate in Mures de liderul sectei "Cercul"

Judecatorii Tribunalului Mures au pronuntat in 30 decembrie 2020 o prima sentinta in dosarul sclavelor sexuale racolate si exploatate de liderul sectei "Cercul". Trei persoane au fost condamnate in dosar la pedepse cuprinse intre sapte ani si sase luni si noua ani de inchisoare.

Cea mai grea pedeapsa din dosar a primit-o "guru" Eusebiu Sebastian Apostolache. Nusa Kelemen, care avea rolul de a racola si introduce fete in secta denumita "Cercul" si care a expus-o ritualurilor sexuale, pana la maturitate, inclusiv pe fiica sa de noua ani, a fost condamnata la opt ani de inchisoare.

Marta Papai, o alta membra a "Cercului", responsabila de recrutarea, indoctrinarea, izolarea de familie si cazarea victimelor a fost condamnata la sapte ani si noua luni de inchisoare. O alta membra a "Cercului", suspecta intr-o prima faza a anchetei a primit in final doar calitate de martor. Sentinta Tribunalului Mures nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Tribunalul Mures.

Dosarul sclavelor sexuale a fost deschis de DIICOT in anul 2016. Procurorii aveau sa descopere ca Eusebiu Sebastian Postolache, fost muzician si coregraf si fost colaborator al Teatrului din Viena, racola prin intermediul unor membre ale sectei sale, ale carei baze au fost puse inca din 2008, studente de la Facultatea de Arte din Targu-Mures sau fete din medii defavorizate.

Odata ce fetele erau atrase in "Cerc", sub pretextul unor ritualuri spirituale, erau supuse perversiunilor sexuale si tinute captive, in conditii precare, in asa numitele "case sfinte". O astfel de "casa sfanta" era in localitatea Eremitu.

Potrivit procurorilor DIICOT, "aservirea victimelor fata de inculpatul Apostolache Sebastian si inducerea starii de deplina obedienta a acestora s-a realizat cu ajutorul nemijlocit" al lui Kelemen Nusa Ana si a lui Papai Marta.

"In acest context, inculpatii au procedat atat la exploatarea sexuala a victimelor, cat si la exploatarea acestora din punct de vedere material, victimele avand obligatia de a aduce toate castigurile sau banii obtinuti de la parintii acestora in locuinta unde erau tinute inchise, sub pretextul cheltuielilor comune cu mancarea", arata procurorii DIICOT, potrivit carora, fetele erau hranite doar o data pe zi cu macaroane cu branza, iar noaptea, dupa ritualurile sexuale li se oferea doar paine cu gem. La mancarea avea acces doar de una dintre membrele "Cercului".

Una dintre victimele sectei "Cercul" a fost chiar fiica Nusei Kelemen, de care "guru" a profitat inca de la varsta de 11-12 ani. Potrivit DIICOT, Apostolache a reusit sa ii inoculeze fetei ideea ca "prin intretinerea de relatii sexuale cu el, in calitatea sa de maestru spiritual, avea posibilitatea sa progreseze spiritual, ajungand sa fie perceput ca o divinitate, nu numai de catre minora, ci de catre toate persoanele vatamate". Ulterior, fata a ajuns sa racoleze alte minore pe care le-a invitat sa intre in "Cerc".

Ancheta DIICOT a scos la iveala ca principalul rol in racolarea victimelor lui Apostolache il avea Nusa Kelemen, machieuza la Facultatea de Arte din Targu-Mures. Femeia specula vulnerabilitatile studentelor, iar dupa ce le castiga increderea, dandu-le tot timpul dreptate si solutii la problemele pe care le aveau, incet, incet, le sugera ca exista si o alta cale de a fi fericit in viata, respectiv apropierea de divinitate, iar aceasta apropiere este posibila doar prin orgasm.

Dupa ce tinerele erau deja convinse de catre Nusa ca aceasta cale a dezvoltarii spirituale este alegerea normala pe care trebuie sa o faca in viata, in procesul de recrutare a victimelor, intervenea "guru". Astfel, fetele erau duse in "casa sfanta", unde Apostolache le era prezentat ca maestru spiritual.

Spunandu-le diverse lucuri din viata lor, aflate din destainuirile facute Nusei Kelemen, "guru" le spunea fetelor ca aceste lucruri ii sunt comunicate de o forta supranaturala care este in permanenta cu el si care se numeste Cehov, lui fiindu-i repartizat Cehovul numarul 1.

Odata ajunse "Cerc" fetele racolate erau sfatuite sa rupa legaturile cu familia si sa se izoleze de restul semenilor, formandu-si propriul univers in cadrul grupului. Mai mult, tinerele erau obligate sa se abandoneze cu totul ca fiinte umane, nemaiavand dreptul sa faca absolut nimic fara incuviintarea "maestrului".

El era cel care le spunea cand si ce sa manance, cand si cate orgasme sa aiba, cand sa se tunda, cati cm din par au voie sa taie, ziua si ora exacta cand au voie sa-si taie parul si unghiile, dar si faptul ca nu au voie sa arunce parul taiat (acesta fiind sufletul omului). De altfel, la perchezitii, procurorii chiar au gasit pungi cu par si unghii pe care victimele erau obligate sa le pastreze.

De asemenea, la perchezitii a fost gasita o masa cu cifre la care aveau loc ritualurile in urma carora fetele racolate practicau ritualurile sexuale sau chiar intretineau relatii sexuale cu "guru".

In proces, mai multe fete pe care membri "Cercului" le-au racolat sau au incercat sa le racoleze au depus marturie, aratand ororile care au avut loc in "casa sfanta" si manipularea psihologica la care au fost supuse. Spre exemplu, una dintre fete, careia ii vom zice "Oana" (nume fictiv), a declarat ca in anul 2008, cand era studenta la Facultatea de Arte s-a imprietenit cu Nusa Kelemen, careia i-a impartasit visul sau de a deveni actrita.

Nusa Kelemen a convins-o pe tanara sa mearga la Oradea pentru a-i face cunostinta cu Apostolache si partenera sa, o austriaca. Cei trei i-au spus tinerei ca vor merge "intr-un loc bun, cu prieteni din lumea teatrului". Pe drum, fata avea sa afle ca o sa mearga la Viena. In masina, fata a fost introdusa in discutii legate de spiritualitate, iar dupa ce i-au dat sa manance "in mod ciudat, a adormit imediat".

"Oana" a mai povestit ca in toata perioada in care a stat la Viena s-a aflat sub stricta supraveghere a grupului, fiind indrumata in privinta a ce sa manance si cu ce sa se imbrace. Tanara a marturisit ca totul trebuia aprobat de "guru" si "desi i s-au parut ciudate, au fost respectate, intrucat i-au fost prezentate de catre inculpati ca fiind in favoarea ei".

Dupa mai multe zile, Apostolache i-a spus ca pentru "evolutia spirituala" trebuie sa intretina un act sexual cu el, dar pentru ca fata nu voia, celelalte membre ale grupului au constrains-o spunandu-i ca "relatiile sexuale sunt un sacrificiu necesar pentru dezvoltarea spirituala si trecerea intr-o etapa superioara a evolutiei sale".

"Oana" a mai povestit ca in 2012 s-a mutat impreuna cu membrii gruparii in "casa sfanta" din Eremitu, iar acolo "ritualurile sexuale au inceput sa se desfasoare zilnic, iar separarea de orice alta persoana din exteriorul grupului a devenit mai accentuata".

O alta tanara racolata de membrii gruparii "Cercul" a marturisit ca "desi nu-si explica cum, a ajuns sa accepte acele ritualuri". Tanara a povestit cu lux de amanunte ritualurile din "casa sfanta", povestind ca in perioada 2014-2015, cand a locuit acolo, la ritualuri a luat parte si o minora.

O tanara, martora in dosar, a povestit ca pe cand era in clasa a X-a, fiica Nusei Kelemen a chemat-o "in mod repetat, in vizita la nasul ei", Sebastian Eusebiu Apostolescu. Tanara a povestit ca la un moment dat a acceptat o astfel de invitatie si s-a dus la "casa sfanta", unde "guru", inconjurat de mai multe tinere, "conducea o discutie pe teme de spiritualitate, despre viata de dupa moarte si obligatiile noastre din aceasta viata, fiind aprobat in permanenta de celelalte femei aflate in locuinta".

Tanara a marturisti ca "dupa cateva ore s-a intors acasa foarte bulversata de acele discutii, iar in perioada urmatoare a incercat sa faca tot posibilul, si sa gaseasca scuze, pentru a nu mai merge la Eremitu". Fata a mai spus ca, la propunerea prietenei sale (fiica Nusei Kelemen) a intretinut relatii sexuale cu aceasta, pentru ca "nu a dorit sa-si supere prietena".

Martora a mai spus, de asemenea, ca dupa mai multe insistente ale prietenei sale a mers a doua oara la "casa sfanta" si a dormit impreuna cu prietena sa intr-o casuta din lemn din curtea locuintei. Martora a povestit ca a stat acolo trei zile, iar in fiecare noapte, "guru" a chemat-o pe prietena ei in casa.

Tanara a povestit ca "dupa ce s-a reintors acasa a incercat sa faca tot posibilul sa nu mai mearga la Eremitu, desi prietena ei o chema insistent, spunandu-i chiar ca nu trebuie sa o mai asculte pe mama ei, ci sa fie independenta, iar pentru a nu pierde prietenia cu aceasta, a acceptat si a treia oara sa mearga in vizita".

Fata a povestit ca de aceasta data, "guru" si-a axat discutiile spre cat de importante sunt relatiile sexuale pentru o viata mai buna, dupa moarte, iar la un moment dat, inainte de miezul noptii, Apostolescu s-a dus la o masa ce o avea intr-un colt, incepand sa murmure un fel de rugaciune si sa miste un pahar pe acea masa. In acest timp, doua dintre fete au spus ca parasesc camera, in incapere ramanand ea cu prietena sa, ambele minore, si Apostolescu.

Tanara a povestit ca "guru" i-a propus sa intretina relatii sexuale cu el, dar pentru ca l-a refuzat i-a spus ca el va intretine astfel de relatii sexuale cu prietena ei, iar ea sa se uite. Fata a spus ca dupa aceasta intamplare nu a mai acceptat niciodata sa mearga la Eremitu, iar dupa o perioada a rupt relatia de prietenie cu fiica Nusei Kelemen.

O alta victima a povestit ca in anul 2008, cand era studenta in ultimul an la Facultatea de Arte din Targu-Mures a fost chemata de Nusa Kelemen, care lucra ca machieuza si coafeza in cadrul facultatii, la ea acasa. Acolo, Nusa Kelemen a initiat o discutie despre spiritualitate, sustinand ca ocazie cu care, inculpata i-a spus persoanei vatamate ca pentru a atinge un anumit nivel de spiritualitate trebuie "sa dea viata", adica sa se autosatisfaca.

Tanara a spus ca a facut tot ce i-a spus Nusa Kelemen, iar pentru a le fi mai usor sa participe la ritual au consumat bauturi alcoolice. Tanara a declarat ca a intrebat-o pe Nusa daca este normal sa fie primita la divinitate sub influenta bauturilor alcoolice, iar femeia i-a spus ca este ingaduit si ca este permis pentru ca "Divinitatea a fost intrebata".

Odata ce tanara a fost initiata in ritualurile sectei de catre Nusa Kelemen, urmatorul pas a fost intalnirea cu "guru" Apostolescu, in apartamentul Nusei Kelemn. Tanara a povestit ca "maestrul" i-a spus tinerei ca ar putea sa plece in Viena, unde ar avea masa si cazarea asigurate.

Tanara s-a speriat la gandul plecarii la Viena, dar simtindu-se "oarecum obligata" fata de prietena sa, a plecat la Viena. Acolo, tanara a stat sase zile, timp in care a discutat despre viata ei si divinitate, iar la un moment dat, cand a ramas singura cu "guru", acesta a sarutat-o, dupa care a dus-o in baie, unde au intretinut relatii sexuale.

Tanara a povestit ca dupa acest prim contact sexual, "guru" "a continuat sa discute pe teme spirituale, spunandu-i ca, de fapt, trupul lui este un simplu recipient vizitat periodic de entitati superioare denumite Cehovi". "Maestrul" i-a mai spus tinerei ca "in permanenta este urmarit de alte entitati negative", acesta fiind motivul pentru care toate acestea erau spuse soptit la ureche.

Tanara a mai declarat ca a participat la ritualurile "Cercului" aproximativ cinci ani, iar toti banii pe care-i castiga din munca sa de actrita erau folositi si de ceilalti membrii ai "Cercului". Mai mult decat atat, pentru a pune la dispozitia "Cercului" banii necesari unui trai decent, tanara a accesat un credit de 18.500 de lei. Procesul in cazul sectei din Mures continua la Curtea de Apel Targu-Mures.