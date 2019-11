Dosarul Turceni-Rovinari: DNA cere anularea achitarii lui Ponta, Inalta Curte vrea sa sesizeze CJUE

Procurorul DNA care intra in dosarul Turceni-Rovinari si-a completat astazi motivele de apel in acest caz si a solicitat anularea sentintei de achitare in cazul inculpatilor judecati in acest caz: fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Sova si fostii directori Laurentiu Graure, Laurentiu Ciurel si Dumitru Cristea.

Procurorul DNA a explicat ca CCR a motivat decizia privind completurile specializate de 3 judecatori. "Ne completam motivele de apel in sensul unui motiv suplimentar vizand gresita compunere a instantei, e vorba de nulitate absoluta, completul care a dat decizia in acest caz nu era specializat in judecarea infractiunilor de coruptie," a spus magistratul.

Presedintele completului de 5 judecatori, Marius Foitos, a pus in discutie, din oficiu, sesizarea Curtii de Justitie a UE cu patru intrebari preliminare. Magistratul a atras atentia ca punerea in discutie a acestei sesizari fost luata in majoritate de cei 5 membri ai instantei. Avocatul fostului director economic al Complexului Energetic Turceni Laurentiu Graure a solicitat amanarea discutiilor: "Intru in dosar de 7 ani, nu vreau sa tratez cauza cu neseriozitate, cer o saptamana sa ma pregatesc." In aceasta situatie, instanta a amanat judecarea pentru data de 11 noiembrie.

Fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati, in mai 2018, de magistratii Inaltei Curti in dosarul Turceni-Rovinari, in care au fost judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta. De asemenea, au fost achitati si fostul director al Complexului Energetic Rovinari Laurentiu Ciurel, acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, si fostul director economic al Complexului Energetic Turceni Laurentiu Graure.

In schimb, fostul director al Complexului Energetic Turceni Dumitru Cristea a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si la plata unor daune de peste doua milioane de lei.