Două femei au primit interzis în avion din cauza felului în care arătau: 'Ne-au tratat ca pe criminali'

Teresa Araujo, o bloggeriță de călătorii în vârstă de 34 de ani, și prietena ei, Tara Kehidi, de 30 de ani, au fost acuzate că „încalcă" așa-numitul „cod vestimentar" și au fost date jos dintr-un zbor Spirit Airlines de la Los Angeles la New Orleans.

În zborul din 5 octombrie, Teresa și Tara erau așezate pe locurile lor, călătorind spre New Orleans pentru a sărbători ziua de naștere a Tarei. După puțin timp, un steward s-a apropiat și le-a spus că trebuie să-și acopere busturile.

Cele două și-au împărtășit experiența pe rețelele sociale

„Ne-a spus că suntem prea fierbinți", susțin Teresa și Tara. „Puneți-vă bluzele, nu vă voi mai întreba a doua oară", a mai spus însoțitorul de bord.

Ele au încercat să-și pună bluzele, însă însoțitorul de bord le-a spus că „este prea târziu".

Atunci când Teresa a cerut să li se arate o copie a codului vestimentar al companiei aeriene, i s-a spus că „veți vedea ce se va întâmpla".

În momentul în care aeronava se pregătea de decolare pe pistă, o stewardesă le-a spus că trebuie să părăsească avionul. Astfel, aceasta s-a întors la poartă, iar Tara și Teresa au fost debarcate. „Ne-au tratat ca pe niște criminali", a povestit Teresa.

In urma incidentului, Teresa a explicat într-o postare: „Eu și prietena mea am avut o experiență groaznică, vineri, cu zborul 387 de la LAX la New Orleans: Am fost hărțuite de un însoțitor de bord care ne-a spus să ne acoperim busturile. Alți pasageri au încercat să ne apere, dar, în cele din urmă, un însoțitor de zbor ne-a avertizat că, dacă nu că vom părăsi avionul, va chema poliția".

Femeile au plătit câte 1.000 de dolari pentru bilete la un alt zbor, 764 de lire sterline pentru un al doilea bilet

După ce Teresa a filmat momentul în care a venit supraveghetorul, aceasta a distribuit o fotografie cu ținuta ei și cea a Tarei și a acuzat Spirit Airline că a mințit în legătură cu faptul că le-a oferit varianta să ia un alt zbor de înlocuire.

„La aeroport ne-au explicat că, atunci când cineva este dat jos dintr-un avion, nu există nicio rambursare sau repartizare la un alt zbor", a declarat ea.

„Poliția a spus că avem dreptate, că nu ar fi trebuit să părăsim avionul și că ar fi trebuit să așteptăm să sosească ei. Vom da în judecată compania", a mai scris ea. „Aveam un pic stomacul la vedere", a povestit și Tara Kehidi.

„Contractul nostru de transport, un document pe care toți oaspeții sunt de acord la efectuarea unei rezervări cu noi, include anumite standarde de ținută pentru toți oaspeții care călătoresc cu noi. Oricum, investigăm chestiunea și suntem în contact cu oaspeții în legătură cu experiența lor", a reacționat un purtător de cuvânt al companiei.

Teresa Araujo a menționat că 16 pasageri de la bordul zborului au depus plângeri la Spirit Airlines referitor la incident.