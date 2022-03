E dovedit științific: ARN mesager din vaccinul Pfizer rescrie ADN-ul din nucleul celulelor hepatice modificand genomul!

Pe 25 februarie 2022 a fost publicată o cercetare științifică din Suedia care atesta faptul ca ARN mesager din vaccinul Pfizer ajunge in ficat si se converteste in ADN, rescriind in nucleul celulei hepatice si modificand genomul. Este prima dovada intr-un studiu care este revizuit de mai multi experti ca are loc revers transcripteaza, prin care ARN-ul din vaccin ajunge in nucleu si rescrie ADN-ul celulelor.

Cercetarea a fost facuta in labrator pe celule umane, recoltate din ficat (studiu in vitro, dar autorii spun ca este posibil ca acest lucru sa se intample si in vivo). Se atesta astfel ceea ce s-a banuit inca din vara anului trecut, anume ca vaccinul poate duce la alterarea genomului uman, ceea ce nu este deloc un lucru bun, urmand a fi facute studii mai amanuntite si pentru comportamentul in vivo.

Desi studiul este publicat de o saptamana, informatiile nu au fost popularizate pe larg, fireste, cercetarea nu este deloc benefica autorilor vaccinului ARN mesager, iar presa mainstream a fost masiv cumparata de industria pharma si de guvernele tarilor care ascund si efectele adverse ale vaccinurilor, intre care unele destul de grave. Mai jos redam cateva video-uri in care se dezbate acest subiect, precum si documentul original:

DOCUMENT AICI.