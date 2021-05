Fauci şi Pfizer au investit in laboratoarele din Wuhan. "Au avut unii antidotul din timp?!"

Multiple surse media americane au arătat că Antonio Fauci şi compania Pfizer au investit in laboratoarele din Wuhan.

Un nou studiu arata ca virusul Covid-19 ar fi fost creat in laborator. Inca din martie-aprilie 2020 au aparut semne ca sunt probleme cu acest virus iar OMS-ului i s-a cerut sa investigheze care a fost sursa acestui virus, insa nu a facut-o. Tot ce a facut OMS-ul a fost sa acopere, protejeze si sa ajute China. Acum, mai multe surse media americane au aratat ca Fauci si Pfizer au investit in laboratoarele din Wuhan. "Daca acest virus a fost creat in laborator, sa fi stiut/avut unii antidotul din timp?", afirma pe facebook europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheş.

"Nu pot sa nu remarc, insa, ticalosia presei globale: cand Trump a spus ca sunt indicii ca virusul Covid a fost creat in laborator, presa l-a acuzat ca are ceva cu China. Acum, ca Biden zice cam acelasi lucru, ipoteza ca virusul e creat in laborator e tratata cu „seriozitate" de presa si lumea stiintifica. La fel vor face si cu vaccinurile, o vor da la intors, cand efectele lor complete vor incepe sa fie cunoscute si nu vor mai putea fi ascunse. Cunoasteti adevarul ca sa fiti/ramaneti liberi!", mai spune Terhes.