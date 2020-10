Femeie care a gasit pe jos 10.000 de lei pierduti de o afacerista, lasata fara "prada" de Politie

O femeie in varsta de 55 de ani, din Costesti, judetul Arges a fost aproape sa fie cercetata penal dupa ce a gasit pe strada 10.000 de lei si nu a anuntat Politia. In urma imaginilor surprinse de o camera de supraveghere, politistii au dat de urma femeii, iar pagubita, o femeie de afaceri, si-a recuperat banii.

Cei 10.000 de lei au fost pierduti de o femeie de afaceri in parcarea Complexului John, unde femeia a fost sa cumpere marfa pentru magazinul sau. Potrivit curier.ro, la plecare, femeia a pierdut cei 10.000 de lei care erau legati cu un elastic. In urma studierii imaginilor de pe camerele de supraveghere, politistii au dat de urma femeii care a gasit banii si au cautat-o acasa, iar pagubita si-a recuperat suma integral.

"Daca gasiti sume de bani sau obiecte, anuntati cea mai apropiata unitate de politie. Reamintim ca din punct de vedere legal, insusirea unui bun gasit sau ajuns din eroare ori in mod fortuit in posesia altei persoane, care nu il restituie sau preda autoritatilor in termen de 10 zile, constituie infractiune", a declarat Florin Popa, purtator de cuvant al IPJ Arges pentru curier.ro. Femeia care a gasit cei 10.000 de lei a scapat de raspunderea penala, fiind gasita de oamenii legii in mai putin de 10 zile de la comiterea faptei.