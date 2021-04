Femeie medic de 38 de ani din Constanta gasită decedată in unitatea sanitara unde lucra. Politia crede ca e o sinucidere din depresie

O femeie, cadru medical al unui din Constanta, a fost gasita decedata duminica, in unitatea sanitara. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care a constatat decesul femeii in varsta de 38 de ani.

Politia precizeaza ca pe trupul neinsufletit nu au fost constatate urme vizibile de violenta, acesta fiind transportat la morga pentru necropsie. Potrivit unor informatii neoficiale, prima varianta luata in calcul de anchetatori este sinuciderea. Femeia nu ar fi lasat un bilet de adio, dar in ultima perioada s-ar fi aflat intr-o stare depresiva. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca pe trupul neinsufletit al femeii nu au fost constatate urme vizibile de violenta, cauza mortii urmand sa fie stabilita dupa necropsie. Doctorita era căsătorită și avea un copil.

"Astazi, in jurul orei 11.45, politistii Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr-o unitate spitaliceasca privata din municipiul Constanta, s-ar afla o femeie decedata. Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca este vorba despre o femeie, de 38 de ani, gasita decedata intr-o incapere a spitalului. Pe trupul neinsufletit nu au fost constatate urme vizibile de violenta, acesta fiind transportat la morga pentru efectuarea necropsiei in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", a transmis IPJ Constanta.

Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anamaria Stoica, a declarat ca duminica echipele de interventie au fost solicitate sa se deplaseze la un spital privat dupa ce o femeie fusese gasita cazuta intr-o camera. "In jurul orei 11 am fost solicitati sa intervenim prin apel unic pe 112 la o persoana de sex feminin gasita cazuta intr-o camera la un spital privat. De indata, la fata locului a fost alertat echipajul de Terapie Intensiva Mobila, colegii ajunsi acolo au constatat din pacate decesul persoanei de sex feminin, in varsta de aproximativ 37 de ani. Din primele informatii se pare ca aceasta era doctorita acolo", a afirmat purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea.

Într-o postare pe Facebook, echipa spitalului anunță decesul doctoriței Loredana Chircu, medic specialist medicină internă, în vârstă de 38 de ani, care a intrat de gardă la ora 20:00 fără să prezinte vreo problemă vizibilă. Pe parcursul gărzii a avut două consultații: "Cu profund regret anunțăm decesul colegei noastre, în vârstă de 38 de ani, Chircu Loredana, medic specialist Medicina Internă. Aceasta a intrat de gardă la ora 20:00 fără sa prezinte vreo problemă vizibilă. Pe tot parcursul gărzii a avut două consultații. Dispariția fulgerătoare a colegei noastre ne-a marcat pe toți și suntem alături de familia îndoliată. Sincere condoleanțe!"