Fericirea stă în ADN din ce spun savanții și conteaza mult prea puțin ceea ce trăim în viață

Conform unui studiu publicat de Review of General Psychology, 50% din fericirea oamenilor depinde de gene, 10% de circumstanțe și 40% depinde de "activitatea intențională". Dar tinand cont ca gândirea pozitivă sau negativă într-o alta masură de ADN si mai putin de factorii de mediu (in sensul ca un pesimist poate trai inconjurat de optimism fara a-si modifica total starea), atunci in cea mai mare parte se pare ca fericirea e "programata" de la nastere.

Totuși, studii ulterioare au arătat că mediul poate schimba, intr-o arecare masură, expresia genelor. Natura și educația sunt interdependente și se afectează în mod constant, scrie Science Alert. Fericirea oamenilor poate depinde de "sensibilitatea ambientală" sau capacitatea lor de a se schimba. Unii oameni sunt susceptibili la mediul lor, astfel că își pot schimba semnificativ gândurile, emoțiile și comportamentul ca reacție la evenimente negative sau pozitive. Alții nu. Raman in aceeasi stare, indiferent de expunerea din exterior.

Așadar, atunci când participă la un workshop despre wellbeing sau citesc o carte de psihologie pozitivă, acești oameni pot fi influențați și pot trece prin schimbări semnificative în comparație cu alții, iar schimbările pot dura mai mult. La fel de adevărat este că nu există o intervenție de psihologie pozitivă care poate funcționa pentru toți oamenii, pentru că noi suntem la fel de unici precum ADN-ul nostru. Realitatea este că unii oameni se străduiesc mai mult pentru a-și îmbunătăți starea de bine față de alții.

Apoi, alți oameni care sunt mai sensibili la mediul lor și au capacitate mai crescută pentru schimbare ar putea să-și îmbunătățească starea de bine și chiar să prospere dacă adoptă un stil de viață sănătos și aleg să trăiască și să profeseze într-un mediu care le crește fericirea și le permite să prospere. Contează mult alegerile pe care le facem în privința locului în care trăim, cu cine trăim și cum ne trăim viețile, fapt ce afectează atât fericirea noastră, cât și fericirea generațiilor viitoare.