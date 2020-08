Filtre de amploare în Capitală, după moartea liderului clanului Duduianu. Au fost găsite bâte, săbii și pistoale. Politisti si membri ai trupelor SIAS cauta un individ dat in urmarire generala care a impuscat mortal un agent, duminica, in timpul unei misiuni, luni 3 iunie 2019, in comuna Izvin, judeul Timis.

Polițiștii și jandarmii au organizat în noaptea de marți spre miercuri mai multe filtre pe arterele rutiere din Capitală, după scandalul în care a fost ucis liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis "Emi Pian" . În urma controalelor, oamenii de ordine au descoperit într-o mașină un pistol cu bile, o bâtă de baseball și un briceag, iar în alt autovehicul, bâte, săbii și alte arme albe. Cinci persoane în autoturismele cărora au fost găsite armele au fost conduse la o unitate de poliție pentru continuarea cercetărilor. În cauză, au fost întocmite cinci dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 372 Cod Penal.

"Activitățile desfășurate au drept scop menținerea ordinii și liniștii publice", au anunțat reprezentanții IGPR. În aceste filtre au fost angrenați aproximativ 100 de lucrători ai Poliției și Jandarmeriei.