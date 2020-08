Fost șef al Statului Major: Nu este în favoarea României mutarea trupelor americane din Germania

"Nu este în favoarea României din mai multe considerente: în momentul de față, e complicat să spunem că ar fi în favoarea cuiva. Decizia de a reduce forțele militare dintr-o zonă sau de a le mări se ia pe baza unei analize strategice, analize făcute de experți, care trebuie să ia în calcul riscurile, amenințările plus celelalte detalii militare.", a declarat fostul șef al Statului Major General al Armatei Române, generalul Ștefan Dănilă, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

"Acum, s-a luat hotărârea reducerii forței din Germania și nu s-a luat în urma unor analize făcute de specialiști militari, ci pe considerente politice, pentru că Germania nu ar fi mărit contribuțiile de apărare și nu e vorba despre banii care mergeau spre NATO, ci despre faptul că Berlinul nu contribuie cu 2% din Produsul Intern Brut la propria ei apărare. În acest moment, nu știu dacă o prezență rotațională în România este de dorit în defavoarea Germaniei. Dacă privim lucrurile în acest fel nu e bine. O prezență americană în România este bună. Dar nu este favorabilă o deplasare a intereselor SUA din centrul Europei către Est prin crearea unei falii între Estul și Centrul Europei sau între Estul și Vestul Europei. Mi se pare o decizie periculoasă pentru Europa. Mi se pare chiar o capcană pentru europeni", precizează fostul șef al Statului Major.

„România este un stat membru al Uniunii Europene și al NATO: ca țară comunitară, trebuie să militeze pentru coeziune în UE. Deja sunt destule probleme în Uniune: disensiuni între Nord și Sud, între Est și Vest, chestiunea integrării în mai multe viteze, în condițiile în care România nu a fost primită în Spațiul de liberă circulație Schengen, dar Bucureștiul își dorește mai multă integrare. România nu vrea să aibă relații divergente cu alte state din UE. A spune că ne-am bucura că forțe care sunt amplasate în Germania, se retrag și vin în România ar fi ceva inoportun, ca să mă exprim diplomatic. Nu este în favoarea României. Amplasarea în flancul estic, din ce am văzut până acum, se face respectând constrângerile, limitele prevăzute în Acordul NATO-Rusia, chiar dacă acest Acord este suspendat, documentul nu a fos, însă, anulat. Se vede că față de alte acorduri pe care președintele american le-a anulat, de acesta nu s-a ocupat. Potrivit Acordului NATO-Rusia, s-a stabilit că Alianța Nord Atlantică nu-și va amplasa forțe permanente în statele „nou intrate" în Alianță. România are încă acest statut de stat nou membru în NATO. De aceea se pune problema unor forțe rotaționale. Sunt diferențe destul de mari între forțele permanente și cele rotaționale: este vorba despre fondurile care se pun la dispoziție, de investițiile care se fac pentru militari și pentru familiile acestora", susține Dănilă.

Da, Rusia este în câștig, fiindcă una e să ai forțe permanente și alta e să ai forțe rotaționale. Chiar dacă deplasarea acestor forțe se face dinspre Centrul Europei spre Est, nu putem spune că Moscova ar fi timorată de prezența suplimentară a unor forțe rotaționale în România. Rusia se uită cu atenție nu doar în regiunea Mării Negre, ci și în zona ei de influență. Acționează economic, dar și militar, securizându-și frontierele și zonele din jurul ei. Nu cred că Rusia se simte amenințată în vreun fel de prezența americanilor în Est. În plus, rușii vor avea ocazia să devină mai vocali în planul relațiilor internaționale, unde va avea încă o carte în mână, pe care o va juca de câte ori poate: va pune în discuție prezența acestor militari care vor ajunge în Polonia și eventual în România. Practic, în orice negociere, această prezență poate fi o piesă de schimb în orice negociere Moscova-Washington. Mi-ar fi plăcut mult ca prezența consistentă a americanilor în România să fie sub forma unei unități de mașini de luptă Bradley sau sub forma unei unități de elicoptere sau cu o unitate de vehicule militare de Predator. Dar o astfel de prezență să nu aibă loc în defavoarea altui stat din UE. Nu mi se pare că ne avantajează această postură, mai afirmă generalul.