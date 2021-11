Fuziune nucleară: Un start-up promite un "combustibil miraculos" pentru 2024!

O companie americană se află în spatele unei importante campanii de strângere de fonduri. Obiectivul său este de a stăpâni fuziunea nucleară pentru a revoluționa sectorul energetic. Potrivit multor experți, această energie este curată și infinită.



O sută de milioane de grade Celsius



Ce s-ar întâmpla dacă viitorul ecologic al planetei ar fi fuziunea nucleară? Pentru mulți cercetători, nu există nicio îndoială în această privință. Activitatea științifică pe această temă avansează pas cu pas. În august 2021, un experiment de fuziune nucleară a avut loc la National Ignition Facility (NIF) din SUA, stabilind un nou record. Proiectul Reactorului Termonuclear Experimental Internațional (ITER) avansează și el în ritmul său, explică sciencepost.fr.



Cu toate acestea, există câteva companii mici care au ambiția de a exploata principiul fuziunii nucleare în scopuri comerciale. Uneori, proiectul lor se dovedește promițător, cum este cazul start-up-ului american Helion. În iunie 2021, această companie a afirmat în World Nuclear News că a atins o sută de milioane de grade Celsius cu Trenta, prototipul său de reactor de generația a 6-a.



Obiectivul Helium 3



Potrivit unui articol din New Atlas din 8 noiembrie 2021, Helion a strâns 500 de milioane de dolari, la care au contribuit mai mulți investitori cunoscuți. Printre aceștia se numără Dustin Moskovitz, co-fondator al Facebook, Jeff Skoll, fost director executiv al eBay, și Sam Altman, director al Open AI și al Y Combinator. Obiectivul acestei strângeri de fonduri este pur și simplu de a construi Polaris, prototipul de generația a 7-a al Helion. Cu toate acestea, în cazul în care compania își atinge obiectivele până în 2024, ar trebui să primească încă 1,7 miliarde pentru a-și continua activitatea.



Dar care este abordarea Helion în ceea ce privește fuziunea nucleară? În mod obișnuit, fuziunea nucleară presupune generarea de energie electrică prin rotirea turbinelor care utilizează căldura rezultată din reacția dintr-un tokamak, un dispozitiv experimental de confinare magnetică (a se vedea fotografia de mai jos). Helion explorează un fenomen electromagnetic foarte special. Acest lucru se întâmplă atunci când atomii de deuteriu și de heliu-3 din plasmă se amestecă sub presiune după o accelerație puternică.



Cu toate acestea, se pare că obiectivul principal al start-up-ului nu este acela de a produce electricitate prin spargerea acestor atomi de deuteriu. Este vorba mai degrabă de Heliu-3. Cincisprezece până la douăzeci de tone din acest "combustibil miraculos" ar putea alimenta fiecare gospodărie americană timp de un an.



Pe termen lung, nu este neapărat vorba de a proiecta instalații uriașe, ci mai degrabă de un număr mare de reactoare mici. Fiecare dintre acestea ar putea alimenta câteva mii de locuințe sau chiar și cele mai mari centre de date cu consum mare de energie. În cele din urmă, Helion promite că nu va avea niciun impact asupra mediului și că va avea un preț imbatabil de aproximativ zece dolari pe MWh.