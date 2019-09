Gabriel Dumitrașcu: Trebuie să maturizăm actorii locali din piața de capital

Decizia de promovare a României la statutul de piață emergentă este o decizie politică/strategică, de încurajare a pieței de capital din România, și de împingere, relativ forțată, în circuitul global al piețelor de capital, consideră Gabriel Dumitrașcu, expert în energie și fost șef al privatizărilor din energie.

Agenţia FTSE Russell a anunțat, la finalul săptămânii trecute, trecerea României la statutul de piață emergentă secundară. Potrivit FTSE, criteriul de lichiditate, care anterior era insuficient îndeplinit, a primit calificativ de trecere. Astfel, România îndeplinește cele nouă criterii FTSE pentru statutul de Piaţă Emergentă Secundară. Decizia FTSE va deveni efectivă în septembrie 2020.

Gabriel Dumitraşcu susţine: „Având în vedere că efectivitatea deciziei se aplică peste un an, este un semnal că, într-un an de la decizie, trebuie să maturizăm actorii din piața de capital românească, pentru că de la anul vor evolua într-o ligă unde nu-și mai au loc decît profesioniștii, nu amatorii. În același timp, dintr-o altă perspectivă, România are doar 10% din participanții la formarea PIB listați la BVB. Economiile sănătoase au procente care depăşesc 25, se duc la 40% din participanţii la PIB listaţi, ceea ce conferă soliditate economiilor respective, conform Financial Intelligence.

România va avea un prim obiectiv să-şi consolideze participarea cu actori relevanţi la piaţa de capital şi în acest sens devin mai actuale oportunităţile de listare nu doar a companiilor de stat gen Hidroelectrica sau Aeroporturi Bucureşti, ci şi a companiilor private care au ajuns la nivelul de maturitate care să permită o atractivitate sporită şi să aducă un capital străin sau românesc în circuitul economic.

Toate aceste capitaluri vor duce la accelerarea dezvoltării României, ceea ce va fi în avantajul tuturor cetăţenilor români prin masa mai mare impozabilă, prin creşterea de PIB, prin creşterea de alocări către cheltuieli bugetare". Conform FTSE Russell, cele trei companii românești care îndeplinesc criteriile de eligibilitate sunt Romgaz, Banca Transilvania și BRD.

Gabriel Dumitraşcu, coordonatorul listării Romgaz, ne-a precizat cu privire la anunţul FTSE Russel: „Faptul că Romgaz se află pe lista companiilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitateeste o confirmare a potenţialului pe care îl anunţam în prospectul de listare . Romgaz ar fi putut oferi şi mai mult decât oferă în momentul de faţă pentru economia românească, dacă nu ar fi intervenit pe parcursul evoluţiei de după listare tot felul de sincope - o parte datorată instabilităţii legislative şi constrângerilor care au apărut gen Ordonanţa 114/2018, dar au fost şi derapaje din cauza politizării managementului, administrării, derapaje care au fost sancţionate de piaţă. Chiar şi aşa, Romgaz rămâne pentru companiile de stat un standard de guvernanţă corporativă şi din această perspectivă toate companiile româneşti cu capital de stat ar trebui să adere necondiţionat la cele mai bune principii de guvernanţă corporativă, să le transparentizăm, să depolitizăm administrarea şi managementul, să punem oameni potriviţi la locul potrivit, să creăm acel mecanism de control reciproc între acţionari, administratori şi executivul societăţilor care să ofere confort tuturor: acţionarilor - că îşi vor atinge randamentele promise de companie, administratorilor - că îşi vor putea îndeplini profesional un mandat până la termenul stabilit, executivului - că vor avea o relaţie clară, principială şi de performanţă cu administraţia. În aceste condiţii va fi bine şi celor angajaţi pentru că, în condiţii de stabilitate, predictibilitate, randamentul angajaţilor este în creştere".