George Mihaita - accident: Actorul a scapat masina si a lovit un alt autovehicul si o statie de autobuz

Politia a raportat producerea unui accident grav de circulatie in seara zilei de miercuri, 30 iunie, pe un bulavard din apropierea Arenei Nationale.

Potrivit Politiei, un sofer in varsta de 72 de ani, care se deplasa pe bulevardul Basarabia, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un autovehicul stationat, lovind totodata si refugiul STB. Surse din politie arata ca soferul este actorul de teatru si cinema George Mihaita. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 21.20, la cativa zeci de metri distanta de intrarea pe Arena Nationala.

In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,05 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la INML pentru recoltarea de probe biologice. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

