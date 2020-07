Germina Nagat din CNSAS: "Primul caz in care un ofiter de Securitate chemat in instanta refuza sa se judece cu noi, ba chiar ne da dreptate"

Germina Nagat, membra a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS), a publicat pe contul sau de Facebook un document care arata cum un fost colaborator al Securitatii recunoaste ca a facut politie politica. Germina Nagat sustine ca este pentru prima data cand se intampla asta.

Postarea integrala a Germinei Nagat:

"Poate ca nu stiti, dar azi e zi de sarbatoare! Vreau sa sarbatorim impreuna, dragi prieteni si neprieteni, primul caz in care un ofiter de Securitate chemat in instanta de CNSAS pentru incalcarea drepturilor omului refuza sa se judece cu noi, ba chiar ne da dreptate ("achieseaza", cum zice dumnealui in textul de mai jos). In plus, isi da si demisia din functia de consilier local, pe care a ocupat-o in urma alegerilor din 2016.

Este prima oara cand se intampla asta, in cele doua decenii de la infiintarea CNSAS si promulgarea legii deconspirarii Securitatii! Pentru prima data, un ofiter de Securitate admite ca a incalcat drepturile omului (caci asta inseamna sa fii "lucrator al Securitatii", in sensul legii) si nu combate in instanta, invocand in apararea sa regulamente, ordine militare, salvarea natiunii si a planetei Pamant! De asta zic ca avem ce sarbatori! E prima reactie de bun-simt din partea unui fost purtator al uniformei de securist si prima demisie dintr-o functie publica, motivata astfel. Il felicit pe domnul Bivolaru, iar justitiei din Romania nu pot decat sa-i urez "La mai multe" procese cu securisti terminate in acest fel!"