Gheorghe Piperea, intrebari pertinente dupa decizia CCR pe Completurile de trei de la ICCJ

Dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate de trei judecatori in cazurile de coruptie, constatand, astfel, existenta conflictului juridic, avocatul Gheorghe Piperea a lansat cateva intrebari esentiale cu privire la aceasta decizie.

''Test grila:

Stiind ca legea acorda un spor de specializare pe dosarele de coruptie de 30% din salariul de baza si ca CCR a decis ca sectia penala a ICCJ a functionat timp de 16 ani cu completuri ilegal constituite pe motiv de nespecializare pe dosarele de coruptie, a se lamuri:

(i) ce institutie/organ tre' sa se sesizeze din oficiu in chestiune;

(ii) ce sanctiuni ar trebui aplicate si cine ar fi responsabil(a);

(iii) ce firma internationala de audit tre' sa fie numita, pentru onorarii de cateva zeci de milioane de euro, pentru a ne oferi o pictura realista a (in)eficientei cu care s-au cheltuit sutele de milioane de euro anual cu "lupta" anti-coruptie caracterizata de prostiile sinistre de genul celei sanctionate ieri de CCR.

Se acorda 0,03 pct din oficiu celor care citesc grila si declara da, yes, ja, oui, igen, am citit grila, am primit informatia si ma declar informat.'' a scris avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook. Amintim faptul ca CCR a admis, miercuri, sa declare ilegale completurile de trei de la Inalta Curte, iar acest lucru ar putea duce la redeschiderea dosarelor unor importanti politicieni, printre care si Liviu Dragnea.