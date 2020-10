Gigi Becali, gata să aducă medicamente din India și Rusia în lupta cu COVID-19: "Băi, nu trece cu paracetamol"

Gigi Becali a declarat joi că vrea să aducă Favipiravirul din India sau Arbidolul din Rusia, pentru a-i vindeca pe oameni de coronavirus.

„Vreau sa aduc niste medicamente, pentru ca virusul asta este un fleac. Am avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Ce medicamente iei de la farmacie? Să ne spună ministrul Sănătăţii: dacă ai simptome te duci să iei medicamentele astea. Eu vreau să aduc medicamente din India, Favipiravirul, sau din Arbidolul din Rusia. Eu cumpăr medicamentele, le pun în farmaciile din România fără adaos, ca să putem salva oamenii. Ei ştiu doar de paracetamol. Băi, nu trece cu paracetamol. Mama mea nu are nimic, e vindecată, are 90 de ani. Majoritatea oamenilor de lângă mine au avut virusul, le-am dat medicamente. Am făcut azi o scrisoare de intentie pentru vaccinul din Rusia. 50 de ţări au făcut. Am făcut şi eu. Omul daca are simptome sa se duca la farmacie ca sa ia medicamentul. Oamenii stau în casă pentru că nu ştiu ce să ia", a declarat Gigi Becali.