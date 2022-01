Gigi Becali: "Mama lui Gheorghiță nu s-a vaccinat! Așa i-a spus fiul ei. Nici Iohannis, Orban și Cîțu. Patriarhul nu s-a vaccinat. Știu sigur eu!"

Gigi Becali afirma la un post tv ca se izolează în Pipera dacă vaccinarea ar deveni obligatorie: "Mor de foame, dar tot nu fac vaccinul!" Omul de afaceri a făcut o serie de dezvăluiri explozive:

„Am mers până acolo încât am zis că eu și copiii mei. Dacă statul face un abuz de medicină și spune dictatură medicală, am zis ne baricadăm în curtea noastră, stăm în casa noastră, nu mai luăm contact cu ei. Să fie sănătoși, ei toți vaccinații, să stea ei între ei. Dar tot nu mă vaccinez! Da, la mine curte. Mor de foame. Dacă are cineva să-mi dea de mâncare, dacă nu mor de foame, dar tot nu fac vaccinul", a spus patronul FCSB la România TV.

Mai mult, Gigi Becali a dat de înțeles că președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-ar fi vaccinat la vrăjeală. "Nu cred nici ei în vaccin. Ce crezi? Iohannis, Orban și Cîțu s-au vacccinat? La vrăjeală! Gheorghiță s-a vaccinat? Mama lui Gheorghiță era în spital și a întrebat-o o băbuță: maică, tu nu te vaccinezi? Nu, maică, băiatul meu e Gheorghiță - mi-a zis să nu mă vaccinez. S-au vaccinat ei? Păi nu știu ei ce e vaccinul?", a mai spus Becali.

Gigi Becali, remediu pentru cei care s-au vaccinat anti-COVID: "Ați fost super fraieri (că v-ați vaccinat, n.red)! Mai există remediu și pentru vaccin! Marele mir! Te ungi din nou cu marele mir, faci lepădările și ai scăpat de otrava din corp! Vaccinul înseamnă lepădare! Patriarhul nu s-a vaccinat. Ca să scapi de lepădare, zici că n-ai știut, fă rugăciunile de lepădare, sfântul și marele mir de la botez și ai scăpat!", a mai spus latifundiarul din Pipera.

Chiar dacă Victor Ciutacu, moderatorul emisiunii „Punctul Culminant", i-a amintit că sunt înalți ierarhi din Biserica Ortodoxă Română care s-au vaccinat, Becali și-a continuat pledoaria. "Da, s-au lepădat! Toți care s-au vaccinat s-au lepădat! Vai de capul lor ce vor păți! Patriarhul nu s-a vaccinat. Știu sigur eu! A zis așa de emoție. L-au întrebat 20 de jurnaliști și de emoție a zis că da, da, ne-am vaccinat", a afirmat Gheorghe Becali.