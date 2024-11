Grup de OZN-uri pe cerul Spaniei chiar înainte de inundațiile devastatoare. Apariție lângă un dublu curcubeu VIDEO

O filmare cât se poate de interesantă, realizată cu câteva zile înainte de devastatoarele inundații din Spania, a stârnit o adevărată furtună pe rețelele sociale. Imaginile surprind un fenomen neobișnuit, în care se pot observa mai multe obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri) plasate strategic lângă un curcubeu dublu.

O filmare cu mai multe lumini ciudate, care se „plimbă" pe cer, chiar lângă un curcubeu dublu, este acum considerată de adepții teoriei conspiraționiste ca fiind dovada prezenței OZN-urilor pe cerul Spaniei. În imaginile surprinse se pot vedea lumini neidentificate care zboară rapid pe cer deasupra unei zone rezidențiale din Barcelona, printre rarele curcubee duble. Pe măsură ce cameramanul a făcut zoom pentru a observa mai bine aceste puncte albe de lumină, „obiectele" pot fi văzute trecând cu viteză printre nori.

Bărbatul poate fi auzit pe filmare în timp ce spune: „Ce naiba sunt astea?", adăugând apoi că el crede că luminile sunt „OZN-uri". Mulți localnici au spus pe rețelele de socializare că sunt de acord cu teoria conspirației conform căreia luminile ar fi fost adevărate „OZN-uri" și că apariția lor a fost un „avertisment" extraterestru înaintea furtunii devastatoare care a venit câteva zile mai târziu. Alții au sugerat că luminile erau pur și simplu un stol de păsări care reflectau lumina, în timp ce unii spanioli au speculat că ar fi fost vorba despre drone.

Imaginile au fost filmate în Barcelona, Spania, cu doar câteva zile înainte ca orașul să fie lovit de furtuna DANA, care a provocat inundațiile fatale. DANA este un fenomen meteorologic specific regiunii mediteraneene, în special între lunile iunie și octombrie. Acest fenomen, care apare atunci când aerul rece se combină cu aerul umed din atmosfera superioară, este asociat cu ploi torențiale extrem de violente și furtuni, scrie retetesivedete.ro. Anul acesta, DANA a devastat mai multe regiuni din Spania, în special Comunitatea Valenciană. Numărul morților continuă să crească la nouă zile după ce inundațiile au lovit Spania, cu peste 200 de persoane confirmate ca fiind decedate.

