Guvernul a aprobat accesul procurorilor și polițiștilor la registrul conturilor bancare deținut de ANAF

Guvernul a aprobat, în ședința de luni, o ordonanță considerată esențială pentru mult munca anchetatorilor. Aceștia vor avea acces la locul de depozitare al banilor, nu și la rulajul sumelor.

Polițiștii, procurorii, și specialiștii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și ai Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la registrul centralizat de conturi bancare al ANAF, unde sunt ținute informaţiile financiare, analizele financiare şi informaţiile privind conturile din bănci.

De menționat este faptul că autoritățile nu vor avea acces la cuantumul conturilor ci doar la locul unde sunt deschise conturile bancare, dacă acestea sunt active sau închise.

Potrivit ordonanței, „autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie", se arată în proiectul de ordonanță adoptat luni de Guvern.

În plus, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va trebui să colaboreze cu organele de cercetare penală, cu ANABI și cu DLAF „şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea". În plus, Oficiul în cazuri excepționale și urgente, „poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene".

Colaborare externă și timp câștigat

Un procuror a declarat pentru Europa Liberă că această modificare legislativă era de mult așteptată și că ajută enorm în munca de investigare îndeosebi a infracțiunilor economice.

„În dosarele interne, Poliția și Parchetul nu mai pierd timp să ceară la ANAF, sau mai rău, la cele 32 de bănci, informații despre conturi, fiind astfel eliminat riscul de scurgere de informații. În cazul ANABI, instituția are acces direct pentru dosarele cu solicitare externă și în felul acesta cresc șansele de a primi informații de valoare egală din țările cu care colaborează. De acum, procurorii nu vor mai avea scuza că nu au suficienți polițiști care să pună în aplicare adresele, că nu a răspuns în timp util o bancă etc", ne-a declarat un procuror care are în lucru dosare de evaziune fiscală și spălare de bani.

Europa Liberă a dezvăluit că, pentru a obține informații despre conturile sau tranzacțiile bancare ale suspecților, procurorii trebuiau să facă, punctual, o cerere la ANAF pentru a primi aceste date. Astfel se pierdea foarte mult timp în anchetarea dosarelor. Mai mult, specialiștii ANAF care au fost transferați la Parchetul General nu au mai avut acces la datele de baze ale Fiscului, lucru care a îngreunat ani de zile anchetele privind infracțiunile economice.