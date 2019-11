Guvernul Maia Sandu a picat. Parlamentul a votat moțiunea de cenzură a socialiștilor lui Igor Dodon

Guvernul Maia Sandu - învestit în urmă cu mai puțin de 5 luni - a picat, miercuri, prin moțiune de cenzură. Cu votul deputaților din Partidul Socialiștilor, susținuți de Partidul Democrat, moțiunea de cenzură înaintată de socialiștii președintelui Igor Dodon a trecut. Criza politică majoră de la Chișinău s-a declanșat după decizia Maiei Sandu de a modifica legea procuraturii, ea fiind criticată dur de socialiștii președintelui Igor Dodon.

UPDATE 13.14 Declarațiile Maiei Sandu, după ce Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură:

"Mi-aș fi dorit să facem mai multe pe reforma justiției. Aș fi vrut să avem adoptată legea justiție, dar nu există voință politică pentru lucruri serioase. Noi o să continuăm să muncim pentru oameni, să luptăm pe baricade și la Guvern, dacă ne-ar fi fost oferită această posibilitate. Acum trebuie să scăpăm de următoarea urgie care se conturează și încearcă să acapareze instituțiile statului. Noi suntem pentru reforma justiției și problema a fost că Igor Dodon și PSRM nu au susținut reforma justiției. Nu avem să discutăm altceva cu oameni care nu sprijină cea mai importantă reformă".

UPDATE 12.51 Guvernul condus de Maia Sandu a picat, anunță presa de la Chișinău. Moțiunea de cenzură a fost susținută de deputații PSRM și PD, cu 63 de voturi. Deputații Partidului Șor s-au abținut de la vot.

În cel mult 3 zile, Maia Sandu ar urma să prezinte preşedintelui Republicii Moldova demisia Guvernului, scrie deschide.md.

Maia Sandu: Când ați auzit că va veni un procuror liber, ați început să vă zvârcoliți

Maia Sandu a spus în discursul său din Parlament că este nevoie de justiție, de o procuratură eficientă, pentru ca funcționarii corupți să fie demiși și a arestați.

"Reforma justiției e piatra de temelie a Guvernului ACUM. Ne dorim o justiție adevărată, ne dorim ca cei care au furat miliardul să ajungă la închisoare. Asta își dorește întreaga societate, inclusiv alegătorii PSRM. Președintele Igor Dodon a criticat acest guvern în trei luni mai mult decât a criticat Guvernul PD în trei ani", a spus Sandu, potrivit Radio Chișinău.

Ea și-a prezentat raportul de activitate al Guvernului și i-a acuzat pr deputații socialiști că își construiesc nejustificat acuzațiile împotriva miniștrilor.

"Cetățenii așteaptă să trăiască mai bine și să li se facă dreptate. Pe aceste dimensiuni s-a mișcat Guvernul. Am planificat bani în buget și am pornit o reformă serioasă a justiției. (...) Deputații socialiști își construiesc moțiunea pe false acuzații și aruncă toate pietrele în Guvern. Singura înrăutățire a sistemului economic e pentru cei cărora li s-au oprit schemele de corupție. Ați fi preferat un Guvern docil, orb, vulnerabil? Vă sperie un Guvern care acționează doar în interesul oamenilor? Am adus în țară asistență financiară în valoare de peste 2 miliarde de lei în doar 5 luni. Acești bani au fost acordați de parteneri pentru cetățeni cu încredere. Datorită reformelor, R. Moldova urma să primească încă 600 milioane de lei din partea UE", a mai spus Maia Sandu.

După ce toate grupurile parlamentare din Parlament au anunțat dacă vor vota sau nu moțiunea de cenzură, Maia Sandu a spus că deputații au decis să scape de actualul Guvern când acesta a oprit schemele de corupție:

"Am înțeles că sunteți împotriva justiției și a oamenilor acestei țări și nici nu aveți curajul să vă asumați această răspundere. Azi nu ați trădat doar un Guvern, dar și fiecare cetățean care își spunea speranțe că veți trăi mai bine.

Nu v-ați săturat de furat, nu ați obosit de scheme? Toți oamenii vă văd.

Nu vă place justiția liberă, preferați averile mari pe seama oamenilor. Acest popor l-a fugărit pe Plahotniuc. Înțeleg, v-ați speriat când Guvernul a oprit schemele de corupție, când Guvernul a pus punct licitațiilor dubioase, când Guvernul s-a angajat să găsească un procuror onest, v-ați speriat atât de tare, încât vreți să dați jos Guvernul.

Voi faceți înțelegeri pentru a vă proteja pe voi. Am făcut înțelegere pentru a scăpa țara de ciumă. Știam că unii dintre voi au fost complicii lui Plahotniuc, știam că riscăm să ne compromitem imaginea. Noi am făcut coaliție ca să scăpăm oamenii de teroare. Când ați auzit că va veni un procuror liber, ați început să vă zvârcoliți".

Pavel Filip: De când ați venit la putere vă tot lăudați că deconspirați scheme de milioane. Unde sunt banii din aceste scheme?

Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a anunțat în plenul Parlamentului că va susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Sandu, acuzând că nu a prezentat niciun proiect "pentru cetățeni", dar și că a anulat mai multe inițiative ale democraților, cum ar fi acordarea a câte 600 de lei de Crăciun și Paște pensionarilor.

Deputatul democrat Pavel Filip a acuzat Guvernul Maiei Sandu de incompetență și crede că Maia Sandu vrea să plece de la conducere pentru că nu poate să gestioneze criza.

"Astăzi nu se examinează posibilitate de demite Guvernul. Luăm act astăzi de decizia Maiei Sandu de a pleca la guvernare și de a se lansa în campania electorală. De când ați venit la putere vă tot lăudați că deconspirați scheme de milioane. Dacă au existat aceste scheme, unde sunt banii din aceste scheme? Ne-ați acuzat că există scheme și la energia electrică din cauza cărora lumina este scumpă. Se scumpesc serviciile alimentare și cele de transport. V-ați speriat că nu veți putea gestiona criza și ați decis să plecați de la Guvern. PD nu va fi de vină pentru eșecurile voastre. PDM ar fi fost gata să discute ne-am fi unit forțe și pentru coaliții locale".

În fața Parlamentului are loc o manifestație de susținere a Maiei Sandu. Manifestanții ascultă la boxe discursurile din Parlament și scandeză "Jos moțiunea!", "Dodon la pușcărie".

Potrivit legislației, pentru ca moțiunea de cenzură să fie aprobată și în consecință să fie demis Guvernul este nevoie de cel puțin 51 de voturi. La ședință participă 93 de deputați.

Criza politică majoră de la Chișinău s-a declanșat după ce ministrul Justiției a anunțat că va anula concursul pentru funcția de procuror general, iar Maia Sandu a anunțat că Guvernul își asumă răspunderea pentru modificarea legii procuraturii, astfel încât premierul să fie cel care propune candidații la funcția de șef al Procuraturii Generale.

Pentru a rezolva situația, Maia Sandu a propus luni să trimită spre avizare Comisiei de la Veneția modificările la Legea Procuraturii, după ce socialiștii își vor retrage moțiunea de cenzură.

Deputatul socialist Vasile Bolea a spus că PSRM nu acceptă propunerea Maiei Sandu. Unica ieșire din criza politică, creată de Maia Sandu, este să-și retragă proiectul de asumare de răspundere, în caz contrar, la următoarea ședință a Parlamentului, va fi dezbătută moțiunea de cenzură", a declarat Vasile Bolea, după ședința PSRM.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se declarat "convins 90%" că Guvernul Sandu va cădea prin moțiune de cenzură.